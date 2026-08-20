Ya habría decisión final sobre el futuro de James Rodríguez: sería inminente el anuncio

Luego de la Copa Mundial de la FIFA, Minnesota United anunció la salida de James Rodríguez de la MLS, en un comunicado en donde le agradeció por el tiempo en el que estuvo y le deseo la mayor de las suertes en sus próximos retos. Sin embargo, hasta ahora, el futuro del ‘10’ de la Selección Colombia ha sido incierto, pero habría una decisión definitiva sobre este.

A la espera de una confirmación final y una decisión tomada por el cucuteño, el colombiano tendría su futuro en Turquía con el Corum FK. Rumores apuntan a una propuesta de 4.5 millones de dólares por temporada y sería el regreso oficial del ‘10’ al fútbol europeo.

“Esta cifra coloca a la institución turca en una posición dominante dentro de la puja financiera, superando las posibilidades económicas de otros clubes interesados que han dudado en igualar las pretensiones salariales del zurdo”, indicó Marca.

James Rodríguez Foto: AFP

Es importante recordar que, diversos medios, han informado que el ’10’ tiene completamente descartado el fútbol en América, tanto en EEUU, como clubes grandes de Sudamérica y quiere un nuevo reto en camino profesional como futbolistas tras varios meses llenos de altibajos.



A sus 35 años, James Rodríguez ha dejado varias incógnitas en torno a su carrera por el rendimiento irregular que ha tenido y, de confirmarse esto, sería una buena oportunidad para que regrese al máximo su calidad, pensando también en que pueda aún aportar a la Selección Colombia.

El último registro del ‘10’ en el fútbol europeo fue cuando militó con los colores del Rayo Vallecano de LaLiga bajo el mando del español Íñigo Pérez, con quien tampoco tuvo la mejor suerte y terminó en malos comentarios de parte y parte por las supuestas actitudes del colombiano en el interior del equipo.