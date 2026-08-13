James Rodríguez lidera cruzada solidaria por reconstrucción de Colombia tras terremoto; esto dijo

En un pronunciamiento este jueves 13 de agosto, el futbolista colombiano James Rodríguez dio un paso al frente para liderar los esfuerzos de recuperación tras el sismo que ha golpeado al país. A través de un video, el capitán de la Selección Nacional detalló un plan de acción concreto para canalizar ayudas hacia los damnificados y las labores de reconstrucción.

Acciones concretas y canales de ayuda

James anunció que su fundación, Colombia Somos Todos, ha habilitado un número de teléfono, códigos QR y enlaces específicos para recibir donaciones de la ciudadanía. Con el fin de garantizar que los recursos tengan un impacto real y transparente, el deportista confirmó una alianza con la corporación Presentes, especialistas en el restablecimiento de condiciones de vida y reconstrucción técnica.

“Seré el primero en entregar apoyos importantes para levantar a los damnificados”, afirmó el volante, subrayando que la etapa de reconstrucción debe ser organizada y eficiente para que el país vuelva a la normalidad lo antes posible.



Un mensaje de resiliencia: “La pelea política espera”

Más allá de los recursos materiales, Rodríguez envió un mensaje de aliento a las víctimas y a los cuerpos de socorro que trabajan sin descanso entre los escombros. El futbolista hizo un llamado a dejar de lado las diferencias, señalando que “las víctimas del terremoto son lo primero, la pelea política espera”.

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“No tengo duda de que lo lograremos, porque somos colombianos, somos resilientes, somos berracos. Nada nos va a detener”, expresó el capitán, instando también a sus compañeros y excompañeros del fútbol a sumarse a la causa.

El fútbol colombiano se une por la emergencia

James se suma a una lista creciente de futbolistas de la Selección que han activado campañas de apoyo. Luis Díaz, desde Alemania, ha logrado movilizar un número inesperado de insumos médicos y ayudas; Jhon Arias también ha habilitado canales de donación, y Gustavo Puerta ha tenido gestos destacados hacia los afectados en el Valle del Cauca.

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La emergencia ha impactado incluso el calendario deportivo nacional: la Vuelta a Colombia debió cancelar dos de sus etapas y la Dimayor ha notificado a los clubes sobre posibles cambios drásticos en el formato de la Liga Betplay debido a la situación del país.