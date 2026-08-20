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Colombia jugará tres amistosos la próxima fecha Fifa: listos los rivales y fecha

Después de su participación en la Copa del Mundo, la tricolor retoma la competencia internacional de cara a lo que será la Copa América.

Selección Colombia
Selección Colombia //
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

La selección de fútbol de Colombia anunció este jueves tres partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú, que tendrán lugar en la ventana internacional de septiembre y octubre en Estados Unidos.

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Serán los primeros encuentros de los cafeteros tras ser eliminados en penales por Suiza en octavos de final del Mundial de 2026.

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La tricolor se medirá con México el 26 de septiembre en Baltimore. El Tri cayó en octavos ante Inglaterra en la Copa del Mundo que coorganizó con Estados Unidos y Canadá.

Luego, en octubre, Colombia chocará el día 2 en Nueva Jersey contra Paraguay. La Albirroja fue eliminada por Francia en la ronda de los 16 mejores de Norteamérica 2026.

Los colombianos cerrarán su gira estadounidense ante Perú el 6 en Miami, según un comunicado de la federación nacional.

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Los incas no participaron en la pasada cita mundialista.

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Los amistosos serán también los primeros partidos desde que el entrenador argentino Néstor Lorenzo renovó su contrato como DT de Colombia, que culminaba al término del pasado Mundial.

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