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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / ¿Dónde comprar boletas para Fortaleza vs. Atlético Nacional en Bogotá?

¿Dónde comprar boletas para Fortaleza vs. Atlético Nacional en Bogotá?

Los 'Amix' recibirán al conjunto verdolaga en la capital en el regreso del fútbol colombiano tras terremoto. Conozca cómo conseguir su boleta para el partido.

Fortaleza vs. Atlético Nacional
Fortaleza vs. Atlético Nacional //
Fotos; Fortaleza y Atlético Nacional
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Regresa el fútbol profesional colombiano tras el parón de la Dimayor en solidaridad por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de magnitud de 7,4. El calendario determinó que, en el marco de la fecha 6 de la Liga BetPlay, Fortaleza recibirá a Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá.

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Ante esto, los 'amix' anunciaron la venta de boleteria para visitantes y esperan que Bogotá se 'vista de verde' con la llegada masiva de aficionados verdolagas al coloso de la 57. Por lo tango, miles de hinchas buscan asegurarse un lugar en este duelo en la capital del país.

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¿Dónde comprar boletas para Fortaleza vs. Atlético Nacional en Bogotá?

Fortaleza CEIF anunció a través de sus redes sociales la venta de boleteria para este encuentro por la Liga BetPlay, la cual se lleva a cabo de la mano de TuBoleta -tiquetera oficial del equipo-, allí los hinchas podrán asegurar su lugar en el coloso de la 57, a través del siguiente link: https://tuboleta.com/es/eventos/fortaleza-vs-nacional-2026-2

Fortaleza vs. Atlético Nacional (1).jpg
Fortaleza vs. Atlético Nacional //
Foto: Fortaleza y Nacional

Precios y localidades para Fortaleza vs. Atlético Nacional en Bogotá

  • Occidental Platea Baja: $120.000 + $14.300 — Aforo: 1.197
  • Occidental Platea Alta: $120.000 + $14.300 — Aforo: 918
  • Occidental Preferencial: $100.000 + $11.900 — Aforo: 1.284
  • Occidental General: $90.000 + $10.800 — Aforo: 3.149
  • Occidental Lateral: $90.000 + $10.800 — Aforo: 3.112
  • Oriental Preferencial: $85.000 + $10.200 — Aforo: 4.593
  • Oriental Platea: $80.000 + $9.600 — Aforo: 1.510
  • Oriental General: $75.000 + $9.000 — Aforo: 13.170

Fortaleza vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver

Este duelo por la Liga BetPlay se encuentra programado para las 2:00 de la tarde el próximo domingo, 23 de agosto.

Por otro lado, los hinchas interesados en seguir este duelo lo podrán hacer de la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, tanto en la señal 89.9 FM y por el canal de YouTube.

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Así van las apuestas entre Fortaleza y Atlético Nacional

De cara a este duelo se mueven las casas de apuestas y el favorito aparece siendo el cuadro verdolaga con una cuota de pago de 2.10, en cambio el cuadro capitalino tiene 3.70.

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