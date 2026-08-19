Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas HOY por partido benéfico

A raíz del fuerte terremoto de magnitud de 7,4 del pasado 10 de agosto en el departamento del Chocó, Atlético Nacional y Once Caldas se unieron para realizar este miércoles, 19 de agosto, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín un partido amistoso del cual se donará el 100 % de su boletería para los damnificados por esta emergencia.

Pese que días atrás el técnico Hernán Darío Herrera, de Once Caldas, manifestó que el equipo no estaba listo para entrar a un partido de fútbol en medio de la catástrofe, tanto él como los jugadores aceptaron este encuentro por la razón que se llevará a cabo con el fin de que llegue apoyo en la reconstrucción de las víctimas, en especial en Manizales, una de las ciudades más afectadas.

Atlético Nacional vs. Once Caldas: ¿dónde ver EN VIVO el amistoso?

Este duelo se podrá ver totalmente gratis, online y EN VIVO a través del canal de YouTube de Atlético Nacional. La transmisión será compartida por TeleMedellín, quien prestará su servicio de streaming de la mano del cuadro verdolaga para que los hinchas en todo el país puedan ver este partido amistoso.

¿A qué hora juega HOY Atlético Nacional vs. Once Caldas?

Este partido amistoso se encuentra programado HOY miércoles, 19 de agosto, a partir de las 7:00 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y el total de ingreso en taquilla será donado para ayudar a los damnificados del terremoto del pasado lunes 10.



Posibles alineaciones de Atlético Nacional y Once Caldas