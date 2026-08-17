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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional y Once Caldas tendrán partido bénefico por terremoto

Atlético Nacional y Once Caldas tendrán partido bénefico por terremoto

El partido tendrá como propósito contribuir a la atención de las familias afectadas por el reciente terremoto en el Chocó, que ha dejado miles de familias afectadas.

Atlético Nacional vs. Once Caldas
Atlético Nacional vs. Once Caldas //
Fotos: X @nacionaloficial @oncecaldas
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

En medio del paro que atraviesa el fútbol colombiano tras el terremoto de magnitud de 7.4 el pasado 10 de agosto, Atlético Nacional y Once Caldas se unieron a pro ayudar a los damnificados de esta emergencia y, por eso, el próximo miércoles, 19 de agosto, harán un partido benéfico en el Atanasio Girardot para contribuir a las víctimas.

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"La jornada tendrá como propósito contribuir a la atención de las familias afectadas por el reciente evento sísmico. Los recursos recaudados por concepto de boletería serán destinados a apoyar a las familias damnificadas y contribuir a sus procesos de reconstrucción (...) Además, durante el partido se habilitará la posibilidad de realizar donaciones en especie, que serán recibidas a través del Banco de Alimentos ABACO, para continuar sumando ayudas a las comunidades que más lo necesitan", indicaron.

Atlético Nacional (14).jpg
Foto: X @nacionaloficial

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El duelo se realizará a las 7:00 de la noche en el coloso de la 70 en Medellín y tendrá apoyo de autoridades locales con el fin de que la hinchada local ponga 'su grano de arena' para a ayudar a todos los afectados por este terremoto en el departamento del Chocó.

No es el primer evento que ha hecho Nacional tras lo sucedido, inicialmente pensaban donar parte de la boleteria del choque vs. Santa Fe, pero tras aplazarse se unieron a la Alcaldía de Medellín en evento benéfico del pasado sábado, 15 de agosto, en La Macarena.

"La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín, Expreso Bolivariano, el Banco de Alimentos ABACO, Ranking Producción y Orión (plataforma de boletería) como aliados que se unen a esta jornada. Atlético Nacional invita a todos sus hinchas y a la ciudadanía a acompañar este encuentro, disfrutar del fútbol y sumar su apoyo a la reconstrucción de las zonas afectadas", añadieron.

Atlético Nacional
Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional

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Precios y boletas de Atlético Nacional vs. Once Caldas

  1. $15.000: Sur, Norte y Gramilla.
  2. $23.000: Oriental Baja.
  3. $25.000: Oriental Alta.
  4. $40.000: Occidental Baja.
  5. $45.000: Occidental Alta.
  6. $65.000: Plateas.
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