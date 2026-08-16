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Leyendas del fútbol colombiano disputarán partido solidario para afectados por terremoto

La iniciativa, denominada 'Levantemos a Colombia' y organizada por el exfutbolista colombiano Mario Alberto Yepes, busca reunir a hinchas, familias, jugadores, empresas y ciudadanos para apoyar a los damnificados.

fútbol colombiano disputarán partido solidario (1).jpg
Futbolistas colombianos disputarán partido solidario.
Foto: IDRD, @marioayepes.
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

Leyendas del fútbol colombiano se reunirán el próximo viernes 21 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá para disputar un partido solidario cuyos fondos serán destinados íntegramente a las familias y comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto.

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La iniciativa, denominada 'Levantemos a Colombia' y organizada por el exfutbolista colombiano Mario Alberto Yepes, busca reunir a hinchas, familias, jugadores, empresas y ciudadanos en torno al fútbol para apoyar a los damnificados que afrontan el reto de volver a empezar tras la emergencia, aunque no han confirmado qué exjugadores participarán en el encuentro.

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"Esta vez no vamos a jugar por tres puntos, por una clasificación, por un título o por una copa. Vamos a jugar por el título más importante: ayudar a Colombia a levantarse", señaló Yepes en un vídeo publicado en Instagram.

Los organizadores invitaron a los colombianos a sumarse a la jornada y destacaron que la totalidad de los fondos recaudados a través del partido será destinada a apoyar a las familias y comunidades de los municipios, ciudades y departamentos afectados por el terremoto.

"Colombia se unió de una manera extraordinaria para atender esta emergencia. Ahora debemos seguir uniéndonos para reconstruirnos", añadió el exfutbolista, que jugó en el River Plate argentino, el AC Milan italiano y el París Saint-Germain francés, antes de retirarse en 2016.

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El terremoto deja hasta este domingo 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos, además de 26.945 viviendas destruidas y 127.557 averiadas, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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