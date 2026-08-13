Jugador del Junior ayuda a damnificados por terremoto en Pereira: "Mucha fortaleza"

Siguen creciendo las ayudas desde el deporte para aportar un grano de arena en medio del complejo panorama que dejó el terremoto en el país. Otro de los jugadores que se ha puesto la '10' es Juan David Ríos, futbolsita del Junior de Barranquilla y uno de los recientes referentes del Deportivo Pereira.

Ríos explicó que su familia se encuentra bien de salud, aunque sufrió algunos daños materiales. Sin embargo, relató que muchos de sus amigos sí resultaron afectados y algunos tuvieron que buscar refugio en albergues. Ante esta situación, su hermano se encuentra encargado de distribuir las ayudas que el futbolista ha conseguido con sus compañeros del Junior y personas que se han sumado a través de sus redes sociales.

Entre los elementos que están llevando a las zonas afectadas se encuentran alimentos, pañales, medicamentos y comida para animales. Ríos reconoció que las imágenes que recibe desde Pereira lo han golpeado emocionalmente, especialmente al conocer la situación de personas que perdieron sus viviendas o negocios.

“Uno está muy tocado, muy tocado, porque pues nosotros los que no lo estamos viviendo, pues uno se quiere solidarizar y uno está también con su mente, pero no es la realidad de lo que está viviendo allá la gente”, manifestó.



¿Cómo ayudar?

El futbolista también contó que abrió, junto con su hermano, una cuenta de Nequi para recibir aportes económicos destinados a los damnificados. Según explicó, los recursos son administrados por su hermano en Pereira, quien se encarga de identificar las necesidades y realizar las compras y entregas correspondientes.



“Doy fe porque estuve y puse la mano en la Biblia y doy fe con Dios que todos estos recursos que se me dan ya van a ser para todas estas personas damnificadas”, afirmó Ríos en los micrófonos de Blog Deportivo.

Además de las donaciones económicas, el jugador del Junior recordó que existen centros de acopio en diferentes ciudades para quienes quieran entregar alimentos y otros elementos. En Pereira mencionó puntos como el Parque del Oso y el Parque Olaya, mientras que también hizo referencia a lugares de recepción de ayudas en Manizales, Cali y Quibdó. Para quienes quieran apoyar directamente la iniciativa que lidera junto a su hermano, Ríos entregó el número de Nequi 320-583-0986.

Colombia! Todos unidos💪🏽 busquen centros de acopio, lleven utensilios, de verdad hay mucha gente damnificada🥹 pic.twitter.com/Y8Cfe9TGLD — juan David Rios (@juanchorios14) August 13, 2026

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Finalmente Ríos, quien también expresó su respeto por los socorristas y voluntarios que continúan trabajando en las zonas afectadas y cerró su mensaje con un llamado de “mucha fortaleza” para las familias damnificadas y que han perdido a sus seres queridos por la catástrofe natural.