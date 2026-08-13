¿En qué estadios jugarán los equipos cuando vuelva la liga tras terremoto? Dimayor responde

La Dimayor ya tiene contemplado un plan para los equipos cuyos estadios puedan presentar inconvenientes tras el terremoto que afectó diferentes zonas del país. Así lo explicó Carlos Mario Zuluaga, presidente de la entidad, durante una entrevista con Blog Deportivo, en la que confirmó que el campeonato se reanudará el 19 de agosto.

“Mientras realmente haya personas que todavía están saliendo con vida, que mientras haya una esperanza de sacar a alguien con vida, que todavía hay gente llorando sus muertos y algunas personas, familias con personas desaparecidas, pues vale la pena realmente una compañía, un apoyo, y por eso hemos aplazado la liga”, señaló el dirigente.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con Pereira, Manizales y Cali, ciudades cuyos escenarios deportivos deberán ser revisados antes de recibir nuevamente partidos. Frente a este panorama, el presidente de Dimayor confirmó que existe un plan alternativo: “Si se encuentra algún daño en la estructura, hay que buscar un estadio suplente”.



Sedes alternas de local

En el caso del Deportivo Pereira, Zuluaga explicó que el estadio debía ser entregado el 1 de agosto luego de trabajos de remodelación, por lo que ahora deberán determinar cómo quedó después del terremoto. Para el América de Cali, la posibilidad que se ha contemplado es Bogotá como escenario alternativo, mientras que el Deportivo Pereira ha pensado en Yopal. En cuanto al estadio Palogrande de Manizales, el dirigente manifestó que, por ahora, consideran que podrá utilizarse.

Terremoto en Pereira Foto: AFP

El Pascual Guerrero también será sometido a una revisión para determinar si puede continuar albergando los partidos.



“Pero si se encuentra algún daño en la estructura, hay que buscar un estadio suplente”, agregó.



Se mueve la final del FPC

La suspensión también obligará a modificar el calendario del campeonato. Según el presidente de Dimayor, la intención es disputar partidos con mayor frecuencia para recuperar las fechas aplazadas: “Definitivamente vamos a tener que jugar todas las semanas. Domingo, miércoles, domingo”. Además, se convocará una asamblea extraordinaria para evaluar la posibilidad de modificar el sistema de campeonato y pasar de los cuadrangulares a un formato de playoffs.

Por ahora, Dimayor no contempla tener campeón el 13 de diciembre, como estaba previsto inicialmente, y proyecta extender la definición al menos hasta el 22 de diciembre.