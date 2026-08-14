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Franco Armani relató cómo vivieron terremoto en Cali: "Sentí que se caía el hotel"

El plantel de Atlético Nacional se encontraba en Cali en el momento que se produjo el terremoto y estaban apenas empezando el día cuando pasó todo.

Franco Armani en Atlético Nacional (1).jpg
Franco Armani en Atlético Nacional
Foto: Atlético Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Una situación difícil atraviesa el país tras el fuerte terremoto del pasado 7.4 del 10 de agosto y una de las ciudades más afectadas fue Cali, en donde la cifra de fallecidos y heridos sigue creciendo. Pero en el momento que sucedieron los hechos también se encontraba el plantel de Atlético Nacional en la capital del Valle, que descansaba tras la derrota vs. América de Cali (1-0).

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Franco Armani, quien estaba en ese momento con el equipo, relató en Win lo duro que se sintió ese momento en que se produjo el terremoto en Cali y aseguró que "pensaron que se les iba a caer encima el edificio", además que a algunos los agarró estando aún dormidos y fue un tiempo en donde poco se pudo hacer para reaccionar.

Franco Armani en Atlético Nacional.jpg
Franco Armani en Atlético Nacional //
Foto: AFP

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"Nosotros vivimos un momento complicado. Nos agarró en Cali, nos quedamos a descansar después del partido del América. Estábamos durmiendo, apenas algunos nos estábamos preparándonos para ir a desayunar. Se movió mucho, a algunos nos dio tiempo para bajar, a otros no. Gracias a Dios no pasó a mayores (...) En el momento uno esperaba que el hotel se venía abajo. Es una palabra alta, pero es lo que vivimos. Gracias a Dios no pasó a mayores", relató.

Desde el accidente, el club, su esposa y él se han puesto en la tarea de ayudar a todos los damnificados por el terremoto, incluso, llevando suministros a los pueblos aledaños a las ciudades en donde sucedieron los mayores derrumbes, esperando poner un grano de arena de cualquier manera.

El portero argentino le envió mensajes de apoyo a los damnificados y aseguró que, por lo menos él, no los dejará solos en esta difícil situación y espera que se sigan empezando personas con vida. Además, aplaudió el apoyo que ha dado toda Colombia desde diversas ciudades en esta situación.

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