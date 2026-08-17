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Blu Radio  / Economía  / Drummond donará $4.600 millones para apoyar a Colombia tras el terremoto

Drummond donará $4.600 millones para apoyar a Colombia tras el terremoto

El anuncio fue hecho por el presidente Abelardo De La Espriella y a la donación de la compañía se suman $50 millones aportados por sus empleados para apoyar a los afectados por la emergencia.

Drummond Ltd.
Imagen de referencia Drummond.
Foto: Drummond.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

El anuncio fue hecho por el abogado Abelardo De La Espriella, quien aseguró que habló telefónicamente con José Miguel Linares, presidente de Drummond, y que este le informó sobre la decisión de la compañía de realizar el aporte para apoyar al país.

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La compañía Drummond anunció al mandatario una donación de US$1,5 millones (unos $4.600 millones de pesos) como muestra de solidaridad con Colombia, en medio de la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4 registrado en San J osé del Palmar, Chocó, y en otras regiones del país.

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“Mi profundo agradecimiento a Drummond por este generoso gesto de solidaridad con nuestro país”, señaló De La Espriella en su mensaje en X.

El mandatario también agradeció a los trabajadores de la compañía, pues informó que los empleados de Drummond, por iniciativa propia, recogieron $50 millones de pesos que también serán destinados a esta causa.

El presidente De La Espriella extendió, además, una invitación a otras compañías nacionales y extranjeras con presencia en Colombia para que realicen aportes en medio de la emergencia. “Es momento de reconstruir a Colombia entre todos”, escribió.

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La donación de Drummond se suma a otros aportes privados anunciados en los últimos días para apoyar la recuperación tras el terremoto. Como el anuncio de la familia Gilinski, que decidió donar $150 mil millones para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali.

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También, el pasado 14 de agosto, la familia Santo Domingo y el empresario colombiano y CEO de Nubank, David Vélez, anunciaron donaciones por separado de $100.000 millones cada uno, destinadas a la atención de las víctimas y a la reconstrucción de las comunidades afectadas.

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