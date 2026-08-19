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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Dimayor definió si cambia o no el formato de la liga y copa en Colombia tras terremoto

Dimayor definió si cambia o no el formato de la liga y copa en Colombia tras terremoto

Luego de una reunión con los 36 clubes de la primera y segunda división, se determinó cómo se jugará el fútbol colombiano luego de analizar la situación del país por el terremoto.

Trofeo de la Liga BetPlay.jpg
Trofeo de la Liga BetPlay //
Foto: Atlético Nacional
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) definió este miércoles, 19 de agosto, las condiciones en las que continuarán la Liga BetPlay del segundo semestre del 2026 y la Copa BetPlay, luego de analizar las circunstancias actuales del país y las condiciones del calendario deportivo tras la emergencia provocada por el terremoto.

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En una asamblea extraordinaria, los clubes determinaron mantener el formato vigente de la Liga BetPlay II-2026. De esta manera, el campeonato continuará con el sistema de competencia establecido desde el comienzo de la temporada: todos contra todos en 19 fechas, cuadrangulares y la final con partidos de ida y vuelta.

Cambia la copa local

La principal modificación aprobada por la Dimayor estará en la Copa BetPlay 2026. Los octavos y los cuartos de final se jugarán a partido único, en lugar de disputarse mediante series de ida y vuelta. En cambio, las semifinales y la final continuarán desarrollándose en partidos de ida y vuelta.

Trofeo de la Copa BetPlay.jpg
Trofeo de la Copa BetPlay //
Fotos: Dimayor

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La Dimayor también estableció cómo se determinará la localía en los octavos y cuartos de final. Si una llave enfrenta a un equipo del Torneo BetPlay con uno de la Liga BetPlay, será local el conjunto de la segunda categoría. Si ambos clubes pertenecen a la Liga BetPlay, la localía corresponderá al equipo que haya terminado mejor ubicado en la tabla de reclasificación del primer semestre.

Octavos de final Copa BetPlay

Así se jugarán los partidos únicos de esta fase de la competencia:

  • Real Cundinamarca vs. Inter de Bogotá
  • Quindío vs. Llaneros
  • América vs. Pereira
  • Bogotá vs. Millonarios
  • Atlético Nacional vs. Cali
  • Pasto vs. Medellín
  • Once Caldas vs. Alianza de Valledupar
  • Ganador de Santa Fe-Unión Magdalena vs. Fortaleza

Así, tras la reunión extraordinaria convocada para evaluar las alternativas ante las dificultades generadas en el calendario, la liga mantendrá su formato y la copa tendrá cambios en sus fases de octavos y cuartos de final.

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