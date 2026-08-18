¿América jugará la liga en estadios de Bogotá? Esto se sabe tras terremoto en Cali

El América de Cali analiza la posibilidad de trasladar temporalmente su localía a Bogotá para disputar los partidos que le restan de la Liga BetPlay, luego de las afectaciones provocadas por el terremoto que golpeó a Cali y otras zonas del país. Iván Vélez, gerente deportivo del conjunto escarlata, confirmó en entrevista con Blog Deportivo que el club ya adelanta gestiones para encontrar una sede alterna y que Bogotá aparece como la principal opción.

Vélez explicó que América comenzó a realizar las averiguaciones desde la semana anterior y que ya envió comunicaciones a los equipos que tienen su localía en Bogotá, entre ellos Millonarios, Independiente Santa Fe, Internacional y Fortaleza. Según el dirigente, los clubes han mostrado disposición para facilitar el proceso.



¿Cuánto tiempo jugaría en Bogotá?

La intención del equipo caleño es poder jugar en Bogotá durante lo que resta de agosto y parte de septiembre, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el escenario que utilizará.

“Estamos gestionando que ojalá podamos llegar a la ciudad de Bogotá y estar, yo creo que lo que resta de este mes y parte del otro”, manifestó Vélez.

Entre las opciones de la capital aparecen el estadio Nemesio Camacho El Campín y el estadio de Techo. La prioridad del club sería utilizar el escenario de mayor capacidad, el coloso de la 57, teniendo en cuenta además la importante presencia de aficionados del América en Bogotá.



“Yo creo que inicialmente mirar si se puede hacer en El Campín, si no, Techo también. Creo que es una plaza oportuna para ir a jugar nosotros todavía”, explicó el gerente deportivo.

Estadio Pascual Guerrero afectado por terremoto en Cali Foto: @juanccortesd

Plan B del América

Sin embargo, Bogotá no sería la única alternativa. En caso de que no prospere la posibilidad de jugar en la capital, América contempla otras plazas como Villavicencio e Ibagué. Vélez recordó que el club ya tuvo una experiencia positiva jugando como local en Villavicencio y señaló que esas tres ciudades —Bogotá, Villavicencio e Ibagué— aparecen inicialmente como las opciones que analiza la institución. Palmira, por ahora, no estaría contemplada debido a la situación que atraviesa el Valle del Cauca.

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“Siempre hay que colocar por delante el bien general por encima del bien particular”, agregó, al considerar que América, Deportivo Pereira y Once Caldas se encuentran entre los clubes más afectados por la situación generada por el terremoto.

Mientras se define su sede deportiva, América también estudia iniciativas para apoyar a los damnificados. El club ha conversado con Deportivo Cali sobre la posibilidad de organizar en el futuro un partido benéfico y contempla destinar parte de las taquillas a las personas afectadas, además de ayudar inicialmente a trabajadores de la institución que sufrieron daños significativos en sus hogares.