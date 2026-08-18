Deportivo Cali espera aval para jugar el domingo ante Inter en Palmaseca tras el terremoto

El Deportivo Cali adelanta inspecciones con ingenieros civiles y compañías de seguros para determinar las condiciones estructurales del estadio y presentar posteriormente el dictamen ante la comisión local de seguridad de Palmira.

“La inspección preliminar ha sido muy positiva, el estadio estaría en perfectas condiciones, pero no queremos apresurarnos. Necesitamos contar con ese dictamen oficial”, explicó . Felipe Restrepo, director de Asuntos Corporativos y Legales del club, explicó en entrevista con Blog Deportivo.

El gerente agregó que, además de la infraestructura, deberán revisarse aspectos relacionados con la seguridad, los equipos médicos y la logística necesaria para desarrollar el encuentro en medio de la situación generada por el terremoto.

Sede Alex Gorayeb permanece clausurada

Restrepo también se refirió a la sede Álex Gorayeb, que permanece cerrada mientras se determina su estado estructural. Según explicó, actualmente no hay acceso a ninguna de sus zonas y el club espera recibir esta semana el dictamen de los especialistas.

“Estamos esperando también el dictamen oficial que deberíamos recibir esta semana para saber cuál es el estado real. Como es lógico, nosotros no somos expertos y por eso contratamos personal especializado”, precisó.

Estadio Palmaseca Foto: LUIS ROBAYO/AFP

Publicidad

Sobre Ronaldo Pájaro, el directivo indicó que su evolución es favorable y que continúa bajo atención del departamento médico del Deportivo Cali. El jugador presenta una afectación en el codo que requerirá una intervención quirúrgica, mientras que la lesión de tobillo tendrá un tratamiento conservador.

“Para Ronaldo ha sido fundamental el acompañamiento de nuestra área de psicología y también el de sus propios compañeros. Por eso la necesidad de retomar poco a poco la normalidad”, destacó.

Deportivo Cali prepara centro de acopio

Publicidad

El club también anunció acciones para apoyar a los afectados por el terremoto, entre ellas un centro de acopio en el estadio y la difusión de campañas de donación.

“Esto es un suceso que pasa en cuestión de minutos, pero la recuperación puede durar años. Nos tenemos que seguir apoyando, que no se enfríe esa solidaridad impresionante que se ha despertado en el pueblo colombiano”, concluyó Restrepo.

Escuche la entrevista completa aquí: