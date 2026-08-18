Yepes y otras figuras jugarán este viernes partido solidario 'Levantemos a Colombia' en El Campín

El fútbol colombiano se unirá este viernes 21 de agosto para apoyar a las familias y comunidades afectadas por el terremoto. El partido solidario “Levantemos a Colombia” se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

El encuentro comenzará a las 7:30 de la noche y contará con la presencia de Mario Yepes y reconocidas figuras del fútbol colombiano. La iniciativa busca convertir la pasión por este deporte en una ayuda concreta para las zonas afectadas por la emergencia.

La totalidad de los fondos recaudados durante el partido será destinada a apoyar la recuperación y reconstrucción de los municipios, ciudades y departamentos afectados por el terremoto. El objetivo es acompañar a las familias que enfrentan el proceso de reconstruir sus hogares y proyectos de vida.

“Levantemos a Colombia” es una iniciativa liderada por Mario Yepes y respaldada por Sencia y la Agencia Hero. La propuesta busca reunir a hinchas, familias, jugadores, empresas, marcas y ciudadanos alrededor de una causa común.



"Es hora de levantar a Colombia. Esta vez no jugamos por una camiseta ni por un equipo. Jugamos por Colombia, por la familia que hoy necesitan sentir que no están solas, por los que perdieron sus casas, sus cosas y en muchos casos mucho más que eso. Sabemos que no podemos devolverles lo que perdieron, pero sí podemos unirnos para ayudarlos a empezar de nuevo", señaló el excapitánd e la Selección Colombia Mario Alberto Yepes.

Los recursos obtenidos serán canalizados a través de la Cruz Roja Colombiana, la Fundación Solidaridad por Colombia y TECHO para mi País. Estas organizaciones apoyarán la llegada de las ayudas a las familias y comunidades afectadas por la emergencia.

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El partido llega en un momento en el que continúa la atención de la emergencia y comienza una etapa enfocada en la reconstrucción. La organización destacó la importancia de mantener la solidaridad para ayudar a las comunidades a recuperar sus hogares y sus proyectos de vida.

Las figuras del fútbol colombiano volverán a encontrarse en una cancha, pero esta vez con un propósito diferente al de una competencia deportiva. El encuentro en El Campín busca convertirse en una nueva demostración de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto.

La boletería para “Levantemos a Colombia” está disponible desde $25.000 a través de TuBoleta. Cada entrada será destinada como un aporte a la recuperación de las comunidades afectadas por la emergencia.