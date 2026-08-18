En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Autopista Norte en Bogotá
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Falleció reconocido futbolista que pasó por Atlético Nacional y Millonarios

Falleció reconocido futbolista que pasó por Atlético Nacional y Millonarios

El futbolista fue importante en su paso por estos clubes, tanto así que la Dimayor también lamento la noticia de su fallecimiento este martes.

Luto en Nacional y Millonarios.jpg
Fotos: Atlético Nacional y Millonarios
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

A través de redes sociales se conoció una lamentable noticia para el fútbol sudamericano que, además, Dimayor confirmó a través de un comunicado: la muerte del reconocido futbolista Eduardo Maglioni, quien tuvo pasado en el fútbol colombiano cuando vistió la camiseta de Atlético Nacional y Millonarios.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

“División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Eduardo Maglioni, exfutbolista argentino que dejó una importante huella durante su paso por el Fútbol Profesional Colombiano. Maglioni tuvo una destacada carrera como delantero y vistió las camisetas de Millonarios FC y Atlético Nacional, además de Unión Magdalena, durante su etapa en Colombia”, expresó la Dimayor sobre la noticia.

Eduardo Maglioni.jpg
Foto: Indepediente de Avellaneda

Últimas noticias

Estadio Deportivo Cali.
Fútbol Colombiano

Deportivo Cali espera aval para jugar el domingo ante Inter en Palmaseca tras el terremoto

Estadio Pascual Guerrero afectado por terremoto (1).jpg
Fútbol Colombiano

¿América jugará la liga en estadios de Bogotá? Esto se sabe tras terremoto en Cali

¿De qué murió Eduardo Maglioni, leyenda del fútbol argentino?

Maglioni falleció a sus 80 años, según dio a conocer Independiente de Avellaneda en sus redes sociales, sin embargo, no compartieron detalles de la razón detrás del fallecimiento de este histórico delantero del fútbol argentino.

Primero se hizo leyenda en su país antes de volar a territorio colombiano para darle un salto de calidad a clubes como Millonarios, Atlético Nacional y Unión Magdalena, en donde se retiró del fútbol profesional.

Eduardo Maglioni (1).jpg
Foto: Independiente de Avellaneda

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Quién era Maglioni, el histórico delantero argentino?

Oriundo de Santa Fe, Argentina, fue un ‘killer’ por excelencia en el fútbol sudamericano. Su etapa más grande fue en Independiente de Avellaneda en donde conquistó seis títulos, entre esas dos copas Libertadores y una Intercontinental.

Publicidad

“Su talento y trayectoria internacional lo convirtieron en una figura recordada por los aficionados de los diferentes clubes que representó, dejando también un legado en el fútbol colombiano”, añadió la Dimayor.

Fue goleador en cada uno de los clubes que defendió durante su etapa como profesional hasta su retiro. Además, referente de muchos delantero que llegaron con el paso de los años.

Relacionados

Atlético Nacional

Millonarios

Publicidad

Publicidad

Publicidad