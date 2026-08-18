Falleció reconocido futbolista que pasó por Atlético Nacional y Millonarios

A través de redes sociales se conoció una lamentable noticia para el fútbol sudamericano que, además, Dimayor confirmó a través de un comunicado: la muerte del reconocido futbolista Eduardo Maglioni, quien tuvo pasado en el fútbol colombiano cuando vistió la camiseta de Atlético Nacional y Millonarios.

“División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Eduardo Maglioni, exfutbolista argentino que dejó una importante huella durante su paso por el Fútbol Profesional Colombiano. Maglioni tuvo una destacada carrera como delantero y vistió las camisetas de Millonarios FC y Atlético Nacional, además de Unión Magdalena, durante su etapa en Colombia”, expresó la Dimayor sobre la noticia.

Foto: Indepediente de Avellaneda

¿De qué murió Eduardo Maglioni, leyenda del fútbol argentino?

Maglioni falleció a sus 80 años, según dio a conocer Independiente de Avellaneda en sus redes sociales, sin embargo, no compartieron detalles de la razón detrás del fallecimiento de este histórico delantero del fútbol argentino.

Primero se hizo leyenda en su país antes de volar a territorio colombiano para darle un salto de calidad a clubes como Millonarios, Atlético Nacional y Unión Magdalena, en donde se retiró del fútbol profesional.



Foto: Independiente de Avellaneda

¿Quién era Maglioni, el histórico delantero argentino?

Oriundo de Santa Fe, Argentina, fue un ‘killer’ por excelencia en el fútbol sudamericano. Su etapa más grande fue en Independiente de Avellaneda en donde conquistó seis títulos, entre esas dos copas Libertadores y una Intercontinental.

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“Su talento y trayectoria internacional lo convirtieron en una figura recordada por los aficionados de los diferentes clubes que representó, dejando también un legado en el fútbol colombiano”, añadió la Dimayor.

Fue goleador en cada uno de los clubes que defendió durante su etapa como profesional hasta su retiro. Además, referente de muchos delantero que llegaron con el paso de los años.