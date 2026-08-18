"Lo sacamos adelante entre todos": Nacional tendrá partido benéfico para las víctimas del terremoto

El fútbol colombiano también se sumará a la atención de las familias afectadas por el terremoto. Atlético Nacional anunció un partido amistoso frente a Once Caldas, programado para este jueves a las 7:00 de la noche, cuyos recursos serán destinados a apoyar a las personas damnificadas por la tragedia.

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, explicó que la iniciativa busca utilizar el fútbol como un mecanismo de solidaridad en medio de las pérdidas humanas y materiales que dejó el sismo. El dirigente aseguró que el club también ha identificado afectaciones entre familiares de jugadores y personas vinculadas con la institución.

¿Cómo será el partido de Atlético Nacional por las víctimas?

Terremoto en Pereira. Foto: AFP.

Arango explicó que los recursos obtenidos por la venta de entradas serán entregados a través de la Corporación Presentes, con el propósito de atender diferentes necesidades derivadas de la emergencia.

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“Queremos que el fútbol, como movilizador social y como deporte, sirva también en esta oportunidad para apoyar a las personas que se han visto afectadas por esta tragedia”., señaló.

Las entradas tienen precios entre 15.000 y 65.000 pesos y, de acuerdo con el presidente del club, ya se habían vendido cerca de 5.000 localidades al momento de la entrevista.

La organización también permitirá el ingreso de los hinchas del equipo visitante con sus camisetas y elementos de acompañamiento. La intención es que las dos aficiones compartan el estadio y envíen un mensaje de unión.

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“Queremos también que estos sea un espacio de convivencia”, afirmó Arango.

¿Cómo ayudará Atlético Nacional a las familias afectadas?

El presidente explicó que la Corporación Presentes permitirá atender tanto las necesidades generales de las víctimas como situaciones particulares de personas cercanas al club. Algunos jugadores y sus familias también sufrieron afectaciones en las zonas golpeadas por el terremoto.

Arango destacó además la decisión de Mateus Uribe, quien viajó al Chocó por iniciativa propia para acompañar a las comunidades afectadas. El club entregó algunas donaciones de indumentaria para los niños de la región.

El equipo también atraviesa el impacto emocional de la tragedia. La plantilla se encontraba en Cali cuando ocurrió el terremoto, después del partido ante América. “Hay una situación, podríamos decir, de duelo, de tristeza por lo que estamos atravesando”, reconoció el dirigente.

Sin embargo, Arango insistió en que el deporte puede convertirse en una herramienta para acompañar a quienes perdieron familiares, viviendas y pertenencias.

“Esto lo sacamos adelante entre todos en este momento de dificultad”, concluyó el presidente de Atlético Nacional, quien anunció que el club continuará vinculándose a iniciativas de apoyo durante la etapa de reconstrucción.