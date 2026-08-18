Musiala se vuelve a desmayar en menos de una semana y preocupa al Bayern

Jamal Musiala vuelve a ser el foco de atención del Bayern Múnich, pero esta vez no por sus goles o asistencias. El joven futbolista de 23 años se volvió a desmayar en un partido de pretemporada con el conjunto bávaro este martes, 18 de agosto.

El alemán ya había sufrido un episodio parecido hace menos de una semana. El 15 de agosto, en el enfrentamiento contra el Leipzig, Musiala se desplomó en los minutos finales del partido. En pocos segundo se recuperó y logró salir de la cancha caminando, por fortuna.

Pese a que el club alemán manifestó que Jamal Musiala estaba en buen estado de salud, ahora se vuelven a encender las alarmas por lo sucedido este martes, cuando solo llevaba pocos minutos en la cancha.

Cuando el partido estaba empatado a dos goles contra el Heidenheim, el alemán terminó en el piso tras haber disputado ocho minutos. En ese momento, tanto sus compañeros como rivales se acercaron rápidamente para intentar auxiliarlo, pues la imagen era similar a la del sábado: el creativo desplomado luego de haber perdido la conciencia por algunos segundos.



Para tranquilidad de su familia, amigos y aficionados del fútbol, Musiala se reincorporó en poco tiempo, se levantó, caminó y fue reemplazado en este amistoso que terminó siendo para el Bayern con un 4-2 a favor, con gol incluido de Luis Díaz (3-2, parcial).