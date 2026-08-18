En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Autopista Norte en Bogotá
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Musiala se vuelve a desmayar en menos de una semana y preocupa al Bayern

Musiala se vuelve a desmayar en menos de una semana y preocupa al Bayern

En los partidos de pretemporada, la joya alemana volvió a quedar tendida en el césped luego de disputar unos pocos minutos en el amistoso de este martes.

Jamal Musiala
Jamal Musiala
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Jamal Musiala vuelve a ser el foco de atención del Bayern Múnich, pero esta vez no por sus goles o asistencias. El joven futbolista de 23 años se volvió a desmayar en un partido de pretemporada con el conjunto bávaro este martes, 18 de agosto.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El alemán ya había sufrido un episodio parecido hace menos de una semana. El 15 de agosto, en el enfrentamiento contra el Leipzig, Musiala se desplomó en los minutos finales del partido. En pocos segundo se recuperó y logró salir de la cancha caminando, por fortuna.

Últimas noticias

Nacional tendrá partido benefico por terremoto
Fútbol

"Lo sacamos adelante entre todos": Nacional tendrá partido benéfico para las víctimas del terremoto

Santa Fe vs. River Plate
Fútbol

Hora y dónde ver Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana 2026

Pese a que el club alemán manifestó que Jamal Musiala estaba en buen estado de salud, ahora se vuelven a encender las alarmas por lo sucedido este martes, cuando solo llevaba pocos minutos en la cancha.

Cuando el partido estaba empatado a dos goles contra el Heidenheim, el alemán terminó en el piso tras haber disputado ocho minutos. En ese momento, tanto sus compañeros como rivales se acercaron rápidamente para intentar auxiliarlo, pues la imagen era similar a la del sábado: el creativo desplomado luego de haber perdido la conciencia por algunos segundos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Para tranquilidad de su familia, amigos y aficionados del fútbol, Musiala se reincorporó en poco tiempo, se levantó, caminó y fue reemplazado en este amistoso que terminó siendo para el Bayern con un 4-2 a favor, con gol incluido de Luis Díaz (3-2, parcial).

Relacionados

Bayern Múnich

Publicidad

Publicidad

Publicidad