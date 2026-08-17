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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Hora y dónde ver Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana 2026

Hora y dónde ver Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana 2026

Los cardenales reciben a los 'millonarios' en un duelo inédito continental que, además, será para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia.

Santa Fe vs. River Plate
Santa Fe vs. River Plate //
Foto: X @SantaFe @RiverPlate
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

La espera terminó y, finalmente, llega el esperado duelo entre Independiente Santa Fe y River Plate por la Copa Sudamericana 2026. Duelo que se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá tras ser aplazado por el terremoto del pasado 10 de agosto en el departamento del Chocó.

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La llave corresponde a los octavos de final de la competencia y arranca en Bogotá con la oportunidad de que los dirigidos por Pablo Repetto puedan conseguir un resultado positivo antes de definir todo en el Más Monumental de Buenos Aires.

Santa Fe vs. River Plate
Santa Fe vs. River Plate
X: @SantaFe - @RiverPlate

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¿Hora y dónde ver EN VIVO Santa Fe vs. River Plate por Copa Sudamericana 2026?

Este duelo se encuentra programado para el miércoles, 19 de agosto, en Bogotá, a partir de las 7:30 de la noche. Este duelo, por fortuna, se podrá disfrutar por la señal de ESPN o Disney Plus, que cuenta con los derechos de transmisión para este encuentro continental.

Taquilla ayudará a damnificados por el terremoto

Independiente Santa Fe anunció que destinará un porcentaje de la taquilla del partido contra River Plate a las personas afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia. Además, el club habilitó una cuenta de ahorros de AV Villas para recibir donaciones económicas e invitó a sus hinchas y ciudadanos a sumarse a la iniciativa.

El conjunto cardenal también recibirá alimentos no perecederos y agua en su sede Casa Cardenal, en Bogotá, para posteriormente canalizarlos hacia las comunidades damnificadas. La campaña se desarrollará durante la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante River, cuyo partido de ida se jugará el 19 de agosto en El Campín y la vuelta el 26 de agosto en Buenos Aires.

Santa Fe ayudará a damnificados por terremoto
Santa Fe ayudará a damnificados por terremoto
Fotos: AFP / Santa Fe

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Posibles alineaciones Santa Fe vs. River Plate

  • Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Ómar Frasica y Hugo Rodallega.
  • River Plate: Santiago Beltrán; Gonzálo Montierl, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván y Rafael Santos Borré.
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