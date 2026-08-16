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¿Se acerca el retiro de Cristiano Ronaldo? Esto dijo sobre su futuro en el fútbol

La leyenda del Real Madrid y del Manchester United se refirió a su futuro como jugador en una entrevista publicada este domingo por la revista estadounidense Vogue, como motivo de su reciente boda.

Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

El astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, habló con la revista de moda Vogue junto con su esposa, la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez, con motivo de su reciente boda, donde también abordó su futuro como futbolista.

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Cristiano Ronaldo se encuentra actualmente en Arabia Saudí, donde juega en el Al Nassr, y recientemente disputó su sexto y último Mundial con la selección de Portugal, en el que llegó a octavos de final, en los que el combinado luso cayó eliminado ante España.

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Cristiano Ronaldo se despide llorando
Cristiano Ronaldo se despide llorando //
Foto: AFP

La leyenda del Real Madrid y del Manchester United dijo en la entrevista publicada este domingo por la revista estadounidense, que quiere dejar "un legado espectacular". Allí, confesó además que "probablemente, este será mi último año en el fútbol".

"Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar sólo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una", dijo el delantero portugués, en alusión a sus diversos negocios.

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Algunos de ellos incluyen el sector hotelero, las clínicas de implantes capilares, el agua embotellada y los medios de comunicación.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Foto: AFP.

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"Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio", añadió el también exjugador de la Juventus.

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