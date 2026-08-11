Santa Fe donará parte de la taquilla vs. River Plate a damnificados por terremoto

Independiente Santa Fe anunció una iniciativa solidaria para apoyar a las personas afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia. El cardenal informó que destinará un porcentaje de la taquilla del partido contra River Plate a los damnificados por la emergencia, como parte de las acciones que adelanta la institución para contribuir con las comunidades afectadas.

La decisión fue comunicada a través de las redes sociales del conjunto cardenal, en la que también se habilitaron mecanismos para que sus hinchas y demás ciudadanos puedan realizar donaciones.

“La Familia del León se une por las víctimas del terremoto”, señaló el club en el mensaje, en el que invitó a sus seguidores a sumarse a la iniciativa.



Así se podrán realizar las donaciones

Además del aporte que hará Santa Fe con parte de la recaudación del encuentro ante River Plate, el club habilitó una cuenta de ahorros de AV Villas, identificada con el número 059-04706-8, destinada exclusivamente a recibir donaciones económicas.

La institución también anunció que recibirá alimentos no perecederos y agua, los cuales deberán ser entregados empacados en cajas a partir del miércoles 12 de agosto. Los productos podrán llevarse a la sede principal Casa Cardenal, ubicada en la Calle 64A # 50B-08, en Bogotá, de lunes a domingo entre las 7:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.



En este proceso, Independiente Santa Fe actuará como intermediario para las donaciones de alimentos y agua, con el propósito de canalizar estos elementos hacia las personas y comunidades que resultaron afectadas por el movimiento telúrico.

Santa Fe vs. River ya tienen nueva fecha

La campaña de solidaridad se dará en el marco de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana, que tuvo que ser reprogramada luego de que el partido de ida, inicialmente previsto para el 12 de agosto en Bogotá, fuera suspendido por la emergencia ocasionada por el terremoto.

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El primer partido entre Santa Fe y River Plate se disputará finalmente el miércoles 19 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con el conjunto bogotano como local. El compromiso comenzará a las 7:30 de la noche, mientras que en Argentina serán las 9:30 de la noche.

La vuelta se jugará el miércoles 26 de agosto en el Más Monumental de Buenos Aires, también a las 7:30 de la noche (9:30 p. m. de Argentina). Allí quedará definido cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final de la competición continental.

De esta manera, el duelo entre Santa Fe y River Plate no solo marcará el reinicio de una serie internacional que quedó aplazada por la emergencia nacional, sino que también tendrá un componente solidario, para ayudar a quienes más lo necesitan en este momento en los cinco departamentos afectados.