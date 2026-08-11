Morat donará parte de sus conciertos en Bogotá para reconstruir colegios tras terremoto

Cifras entregadas por el presidente Abelardo De La Espriella dieron a conocer que, hasta ahora, alrededor de 807 instituciones educativas terminaron afectadas por el fuerte terremoto de este 10 de agosto, en especial en zonas del Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Quindío y Caldas como los departamentos más afectados de esta emergencia.

Asimismo, de acuerdo con el reporte más reciente de Asocapitales, Pereira registra 60 centros educativos comprometidos, mientras que en Manizales hay 24 colegios con afectaciones calificadas como críticas. En Quibdó, Chocó, la situación es aún más delicada, pues cuatro edificaciones educativas colapsaron como consecuencia del terremoto.

Terremoto en Colombia dejó daños en carros también Foto: AFP

Morat donará para la reconstrucción de colegios tras terremoto

Ante esta situación, a través de sus redes sociales, la banda bogotana Morat tomó la decisión de sumarse a la ayuda y recuperación de estos centros educativos, por eso, confirmó que parte de las ganancias de sus conciertos en Bogotá este mes de agosto serán donadas para esta tarea, además de que dispondrán centros de donación en el Movistar Arena durante las fechas en las que se van a presentar.

La residencia de Morat en el Movistar Arena, con boletería agotada en sus seis fechas, se convertirá así en un espacio para que el público se sume a la respuesta ante la emergencia durante los conciertos del 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto.



"Nos duele mucho los daños que se han generado en los colegios en los que llevamos trabajando desde hace ya bastante tiempo. Sabemos que es difícil saber con qué ayudar, pero nosotros venimos hoy a ustedes con dos propuestas que tenemos para esta semana, que además vienen nuestros conciertos. Entonces, la primera es que en todos los puntos de merch del Movistar Arena, nuestros conciertos acá en Bogotá, así como en la taquilla de tu boleta al Movistar Arena, vamos a tener habilitados puntos de donación para la atención de emergencia. Y esto todo se va a hacer a través de UNICEF. ¿Por qué UNICEF? Es porque es una organización con la que llevamos trabajando ya varios años y a través de ellos podemos asegurarnos de que las ayudas lleguen de manera responsable y que respondan a las necesidades y prioridades reales de esta emergencia", expresaron.