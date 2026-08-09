Israel, Trump y el giro en la política exterior de Colombia con Abelardo De La Espriella

La analista internacional María Teresa Aya analizó en Sala de Prensa Blu los primeros anuncios del nuevo Gobierno en materia de relaciones internacionales, seguridad y diplomacia.

La llegada del presidente Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño supone cambios en la política exterior de Colombia. Entre los anuncios mencionados durante la entrevista están una posible inyección de 1.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos, el ingreso al denominado Escudo de las Américas y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel.

¿Qué implica el acercamiento de Colombia con Estados Unidos?

Para Aya, el anuncio de los recursos y la participación de Colombia en el Escudo de las Américas reflejan una coincidencia con las prioridades del presidente estadounidense Donald Trump, especialmente en materia de lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.



“Yo creo que lo primero, la palabra es alineación, una alineación directa con los intereses, no necesariamente de EE.UU., pero los intereses del presidente Donald Trump. Aquí están con el mismo objetivo, la misma mirada y los mismos objetivos para su política exterior”, explicó la analista.

Aya señaló que los 1.000 millones de dólares anunciados todavía requieren trámites legislativos en ambos países. Según precisó, el Congreso estadounidense debe aprobar la apropiación presupuestal y Colombia tendría que autorizar la llegada de recursos, como ocurrió en su momento con el Plan Colombia.

Publicidad

Además, indicó que cualquier eventual presencia de tropas, radares o instalaciones especiales en territorio colombiano tendría que pasar por el Congreso, al tratarse de asuntos relacionados con la soberanía nacional.

¿Qué significa restablecer relaciones con Israel?

Sobre la decisión de retomar las relaciones diplomáticas con Israel y abrir una embajada en Jerusalén, la analista explicó que esta medida tiene una relevancia particular por el carácter religioso y político de la ciudad.

Publicidad

No obstante, Aya aclaró que el acercamiento con Israel no significa que Colombia deje de reconocer a Palestina.

“No, no, Colombia reconoce a Palestina desde el 2018. Es la tesis que se llama de los dos estados, y los dos tienen derecho a existir, no son mutuamente exclusivos”, precisó.

Diplomacia y carrera diplomática

Aya también cuestionó que el nuevo Gobierno no haya mencionado de manera explícita el papel de la carrera diplomática al hablar de profesionalizar la representación internacional de Colombia.

Finalmente, sostuvo que retirar una embajada no equivale necesariamente a romper relaciones diplomáticas. Según explicó, cerrar una sede puede responder a decisiones presupuestales o administrativas, mientras que romper relaciones implica dejar de reconocer al gobierno de otro país.

Escuche la entrevista completa aquí: