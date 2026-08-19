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EN VIVO | Santa Fe vs. River Plate: online y gratis el duelo de Copa Sudamericana 2026

El cuadro cardenal recibe a River Plate en Bogotá con la ilusión de conseguir un resultado positivo antes de definir la serie en Buenos Aires la próxima semana.

Santa Fe vs. River Plate
Santa Fe vs. River Plate //
Foto: X @SantaFe @RiverPlate
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Todo listo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por el duelo entre Independiente Santa Fe y River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Ante su gente, los cardenales esperan conseguir un resultado positivo para avanzar a la próxima ronda de la competencia.

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Lo cierto es que el arranque del segundo semestre del 2026 no ha sido el mejor para el cuadro capitalino, a excepción de los partidos que ha tenido a nivel internacional y, por eso, Pablo Repetto espera seguir por el mismo camino para darle una alegría a la afición, en medio de una racha negativa de River bajo el mando del ‘Chacho’ Coudet.

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Vea EN VIVO Santa Fe vs. River Plate HOY por Copa Sudamericana

De la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, podrá seguir EN VIVO, online y gratis las emociones de este duelo internacional por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Solo necesitará tener acceso a internet en celular para seguir la señal 89.9 FM o en el siguiente link:

¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. River Plate?

El choque entre colombianos y argentinos se encuentra programado a partir de las 7:30 de la noche (hora colombiana) en el estadio Nemesio Camacho El Campín. De igual forma, este es el listado en otros países:

  • Argentina: 9:30 p. m.
  • Uruguay: 9:30 p. m.
  • Chile: 9:30 p. m.
  • Paraguay: 9:30 p. m.
  • Bolivia: 8:30 p. m.
  • Perú: 7:30 p. m.
  • Ecuador: 7:30 p. m.
  • Venezuela: 8:30 p. m.
  • México: 6:30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami): 8:30 p. m.

Taquilla ayudará a damnificados por el terremoto

Independiente Santa Fe anunció que destinará un porcentaje de la taquilla del partido contra River Plate a las personas afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia. Además, el club habilitó una cuenta de ahorros de AV Villas para recibir donaciones económicas e invitó a sus hinchas y ciudadanos a sumarse a la iniciativa.

El conjunto cardenal también recibirá alimentos no perecederos y agua en su sede Casa Cardenal, en Bogotá, para posteriormente canalizarlos hacia las comunidades damnificadas. La campaña se desarrollará durante la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante River, cuyo partido de ida se jugará el 19 de agosto en El Campín y la vuelta el 26 de agosto en Buenos Aires.

Santa Fe vs. River Plate
Santa Fe vs. River Plate
X: @SantaFe - @RiverPlate

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Posibles alineaciones Santa Fe vs. River Plate

  • Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Ómar Frasica y Hugo Rodallega.
  • River Plate: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas; Ángel Correa, Thiago Almada y Rafael Santos Borré.
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