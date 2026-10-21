Nuevo gol de Luis Suárez en la Champions League con el Sporting

Luis Javier Suárez volvió a anotar gol con el Sporting de Lisboa. Este miércoles, 21 de octubre, el atacante puso en ventaja al conjunto portugués muy temprano en su partido contra el Lask de Austria por la tercera fecha de la Champions League.

En el minuto 4, el local tuvo la opción de abrir el marcador desde los doce pasos. El goleador Suárez asumió la responsabilidad, tomó el balón y con su pie derecho mandó el balón al fondo de la red para poner el 1-0 parcial.

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De esta manera, el número 97 suma su tercer tanto en esta competencia en solo tres partidos disputados.