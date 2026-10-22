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Blu Radio  / Nación  / Bombardeo contra el ELN en Nariño deja 8 muertos

Bombardeo contra el ELN en Nariño deja 8 muertos

Este es el quinto bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella contra grupos armados ilegales desde el inicio de su mandato, en agosto de 2026.

Helicóptero militar con la inscripción Fuerza Aérea Colombiana vuela a baja altura el en Catatumbo.
Un helicóptero militar sobrevuela una zona montañosa del Catatumbo, en Norte de Santander, durante los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC.
AFP
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Las Fuerzas Militares adelantan desde la madrugada de este jueves un bombardeo contra un campamento del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, ubicado en zona rural del departamento de Nariño. La operación de alta precisión está a cargo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia, CCOES.

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De acuerdo con el reporte preliminar, al menos ocho integrantes de este grupo armado ilegal habrían muerto durante la intervención. Sin embargo, las tropas continúan con las operaciones y la verificación de los resultados para establecer el balance definitivo.

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Este sería el quinto bombardeo ordenado por el presidente Abelardo De La Espriella contra grupos armados ilegales desde el inicio de su mandato, en agosto de 2026. La operación hace parte de las acciones militares adelantadas por el Gobierno para combatir a estas estructuras. Aunque ya se habría realizado otra operación de este tipo contra el ELN, este sería el primer bombardeo contra esa guerrilla en el departamento de Nariño durante la actual administración. Las autoridades esperan confirmar los resultados de la ofensiva, así como la identidad de los fallecidos.

Los otros cuatro bombardeos durante el Gobierno De La Espriella

Antes de la operación en Nariño, el presidente Abelardo De La Espriella había ordenado otros cuatro bombardeos contra grupos armados ilegales. Estos fueron los resultados de cada uno:

1. Operación Beta, contra el ELN en el Catatumbo (10 de agosto). fue la primera acción aérea del nuevo Gobierno, con apoyo de aeronaves Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y en ella se incautaron cerca de 1,5 toneladas de explosivos y 440 granadas adaptadas para drones. Según el Ejército, murieron dos guerrilleros del ELN.

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2. Operación Amón, contra disidencias de ‘Calarcá’ en Guaviare (27 de agosto). El operativo en zona rural de El Retorno, contra un campamento del bloque Jorge Suárez Briceño, dejó 10 combatientes muertos, un capturado y un menor recuperado. El Ministerio de Defensa confirmó que tres de los muertos eran menores de edad: dos de 15 años y uno de 16.

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3. Operación Azarías, contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare (31 de agosto). El presidente informó que la operación contra el frente Carolina Ramírez dejó 20 muertos, cinco capturados y dos menores recuperados. Entre los muertos fue identificado alias ‘Tigre’, cabecilla de esa estructura. Fuentes militares la calificaron como el bombardeo más letal desde el Gobierno de Juan Manuel Santos.

4. Contra el Frente 33 en el Catatumbo (10 de octubre). Una adolescente de 16 años estaba entre los cuatro integrantes del frente 33 abatidos en el bombardeo contra tres campamentos en Norte de Santander, según confirmó Medicina Legal. Durante el operativo, tres soldados resultaron heridos por un campo minado. El Ministerio de Defensa lo presentó como el cuarto bombardeo del Gobierno.

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