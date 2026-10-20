Multicampus universitario de Suba tiene un avance del 27 % y sigue sin acuerdos para su operación

El proyecto del multicampus universitario de Suba registra un avance del 27 % en su infraestructura y todavía no tiene un acuerdo formal entre las instituciones de educación superior que participarían en su operación. Así lo informó el Ministerio de Educación Nacional durante una mesa técnica realizada en el lote donde se desarrolla la obra, con la participación de entidades distritales y representantes de la comunidad.

Durante el encuentro, cerca de 70 personas, entre líderes comunitarios, estudiantes, padres de familia y habitantes de la localidad, conocieron el estado actual del proyecto y expusieron sus inquietudes frente a los retrasos en la construcción y la puesta en marcha de la oferta académica prevista para los jóvenes de Suba.

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El viceministro de Educación Superior, Octavio Ibarra Consuegra, explicó que la entrega de la infraestructura estaba prevista para el 3 de agosto de 2026, pero no se cumplió. Además, señaló que aún están pendientes los acuerdos entre las instituciones de educación superior para establecer el modelo de funcionamiento del multicampus.

Por su parte, la gerente presidencial para Bogotá, Clara Lucía Sandoval, aseguró que el Gobierno nacional busca destrabar el proyecto y avanzar en su desarrollo. También señaló que la administración anterior había aplazado la fecha de entrega, inicialmente prevista para agosto y posteriormente para septiembre, sin que hasta el momento se haya concretado.



Planeación Multicampus Suba. X: @Mineducacion

La ruta de trabajo contempla el seguimiento técnico de las obras, que ya están en marcha, y la articulación con las instituciones de educación superior para definir las condiciones institucionales, académicas y operativas necesarias para su funcionamiento.

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La próxima mesa técnica se realizará el 4 de noviembre, con la participación de las entidades involucradas y la comunidad, para revisar el modelo de operación del proyecto y dar continuidad a los compromisos establecidos.