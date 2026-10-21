Estudiantes celebran medida en Bogotá: podrían recibir hasta un salario mínimo

Los estudiantes de Bogotá podrán acceder a nuevos apoyos económicos para continuar con su formación académica. La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) anunció una nueva convocatoria de su programa Jóvenes a la E – Instituciones Públicas, que contempla ayudas de sostenimiento de hasta un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV).

El programa busca reducir la deserción y mejorar las condiciones de permanencia en la educación superior pública mediante apoyos económicos, beneficios en especie y estrategias de bienestar estudiantil. Para esta convocatoria, Atenea espera entregar al menos 1.132 beneficios.

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Las inscripciones estarán abiertas desde el sábado 7 de noviembre de 2026 hasta el viernes 13 del mismo mes.

Universitarios en Colombia. Foto: Ministerio de Educación.

¿Quiénes pueden acceder a Jóvenes a la E?

La convocatoria está dirigida principalmente a bachilleres admitidos para iniciar sus estudios en el periodo académico 2027-1 en las instituciones públicas contempladas en el programa. También incluye a aspirantes a programas de formación para el trabajo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en la regional Bogotá.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

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Los aspirantes deben realizar por su cuenta el proceso de admisión y obtener la aceptación correspondiente. Sin embargo, ser admitido en alguna de estas instituciones no garantiza la asignación automática del beneficio.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el apoyo económico?

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Entre las condiciones generales señaladas para el programa están tener hasta 28 años al cierre de la convocatoria, ser bachiller de un colegio de Bogotá y residir en la ciudad. También se deben cumplir los criterios relacionados con la formación previa y la participación en otros programas de apoyo.

La convocatoria contempla, además, que los aspirantes no sean egresados de un programa universitario y que cumplan las condiciones específicas para quienes hayan cursado estudios técnicos profesionales o tecnológicos.

Los interesados deben consultar los lineamientos oficiales de Atenea para confirmar los requisitos aplicables a esta edición.

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¿Qué apoyos económicos ofrece Jóvenes a la E?

El programa puede incluir un apoyo de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por periodo académico, así como ayudas de transporte u otros beneficios en especie y acciones de bienestar definidas por cada institución.

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La asignación dependerá del cumplimiento de los requisitos y del proceso de selección establecido para la convocatoria.