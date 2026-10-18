Embajada de Canadá abre convocatoria para formar líderes ambientales en el Eje Cafetero

El fortalecimiento de los liderazgos locales es uno de los desafíos para impulsar iniciativas que respondan a las necesidades sociales y ambientales de las comunidades rurales. En regiones como el Eje Cafetero, donde organizaciones y emprendedores trabajan en soluciones para reducir la pobreza, la formación y el trabajo colaborativo pueden contribuir al desarrollo de proyectos sostenibles.

En ese contexto, Acumen Academy, con el apoyo de la Embajada de Canadá, abrió la convocatoria para la tercera cohorte de su Aceleradora de Liderazgo, un programa de formación dirigido a personas que desarrollan iniciativas de impacto social y ambiental en zonas rurales de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 16 de noviembre de 2026.

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¿Quiénes pueden participar en la convocatoria de liderazgo?

La convocatoria está dirigida a líderes y lideresas de iniciativas comunitarias, emprendimientos sociales y organizaciones de base, así como a personas de los sectores público y privado que trabajen en soluciones para enfrentar la pobreza en estos territorios.



Entre los requisitos se encuentran ser mayor de edad, acreditar al menos cinco años de experiencia en trabajo comunitario o impacto social y residir o desarrollar actividades en zonas rurales del Eje Cafetero. También es necesario contar con acceso a internet al menos una vez por semana.

Las personas interesadas podrán postularse a través de WhatsApp. Los detalles sobre los requisitos, las etapas del proceso y las sesiones informativas están disponibles en la página web de Acumen Academy.

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¿En qué consiste la Aceleradora de Liderazgo de Acumen?

El programa tendrá una duración de diez meses y combinará encuentros presenciales con talleres virtuales. La formación está diseñada para que los participantes fortalezcan sus capacidades sin abandonar el desarrollo de sus iniciativas.

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Los contenidos incluyen liderazgo adaptativo, manejo de polaridades, inmunidad al cambio, construcción de una buena sociedad y desarrollo de una voz auténtica para movilizar comunidades y promover transformaciones sostenibles.

La embajadora de Canadá, Elizabeth Williams, señaló que el respaldo a esta iniciativa responde al interés de fortalecer a quienes conocen de cerca los desafíos de sus territorios y pueden contribuir al desarrollo sostenible de sus comunidades.

¿Qué beneficios ofrece el programa a los participantes?

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Al finalizar la formación, los egresados podrán integrarse a la comunidad global de Acumen, que reúne a más de 1.800 agentes de cambio en distintos países. En Colombia, la red cuenta con más de 170 personas egresadas y busca facilitar el intercambio de experiencias, las alianzas y el aprendizaje entre líderes.

Según Laura Ruiz, directora asociada de Acumen para América Latina, cerca del 90 % de los egresados ha fortalecido sus habilidades y el 93 % ha aumentado su impacto. Además, el 75 % ha recibido apoyo de su cohorte y más del 70 % colabora activamente con otras personas de la comunidad.

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La iniciativa forma parte de la estrategia de Acumen para reunir a más de 350 líderes en distintas regiones de Colombia hacia 2028, con el propósito de fortalecer las capacidades locales y promover respuestas conjuntas a los desafíos sociales.