Envían a la cárcel a Miguel Quintero en medio del escándalo del Amva y bomberos de Itagüí

Este viernes enviaron a la cárcel a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, en medio del escándalo del Amva y los bomberos de Itagüí. El juzgado que lleva el caso decidió levantar la medida de casa por cárcel que se había tomado el pasado 2 de octubre.

La audiencia se llevó a cabo a las 11:00 de la mañana y un juez de segunda instancia resolvió la apelación presentada por la Fiscalía y el representante de víctimas para que Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, sea enviado a un centro carcelario y no continúe bajo detención domiciliaria.

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Sobre este caso, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó que el procesado estuviera cumpliendo la medida de aseguramiento en una finca que, según él, habría sido construida con recursos presuntamente apropiados de Medellín, reiterando su comparación de la situación con la del narcotraficante Pablo Escobar. Aseguró que ambos casos tienen en común la construcción de lugares que, posteriormente, sirvieron como sitios de reclusión.

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Reacción de Gutiérrez ante la decisión

El primero en reaccionar fue el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez en su cuenta de X:

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”Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, para la cárcel. Se empieza a hacer justicia. Luego de que apeláramos la decisión de casa por cárcel, en su mansión que construyó con el robo a Medellín, un juez acaba de ordenar su captura y será enviado a una cárcel. Sigue el jefe de la banda", escribió el mandatario.

Por su parte, Andrés Tobón, concejal de Medellín dijo: “Ahora sí se cuadran las cuentas. Miguel Quintero por fin estará en una celda. Los "Hermanitos Q" tienen que responder por lo que le hicieron a Medellín. Ni "mansión por cárcel" ni beneficios para los corruptos”, aseveró.

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Se espera que se expida la boleta de encarcelación para que el Inpec lo capture y sea enviado a un centro de reclusión.

Sobre la investigación

Está relacionada con presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por 17.656 millones de pesos. Miguel Quintero fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

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Esta información, ha dicho el gobierno de Medellín, fue entregada a las autoridades estadounidenses y al FBI, y aseguró que espera que los procesos avancen hasta que los investigados sean condenados.

