¿Miguel Quintero seguirá en su finca de Copacabana o irá a la cárcel? Juez definirá apelación

Este viernes se define la apelación de la medida de aseguramiento contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por presunta corrupción. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que, con todas las pruebas que ha presentado el Distrito, espera que sea enviado a prisión.

Expectativa en la capital antioqueña

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La audiencia se llevará a cabo a las 11:00 de la mañana y un juez de segunda instancia resolverá la apelación presentada por la Fiscalía y el representante de víctimas para que Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, sea enviado a un centro carcelario y no continúe bajo detención domiciliaria.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de nuevo cuestionó que el procesado cumpla la medida de aseguramiento en una finca que, según él, habría sido construida con recursos presuntamente apropiados de Medellín, reiterando su comparación de la situación con la del narcotraficante Pablo Escobar y aseguró que ambos casos tienen en común la construcción de lugares que, posteriormente, sirvieron como sitios de reclusión.



“Se define la apelación que nosotros presentamos donde no estamos de acuerdo con que al bandido del hermano de Quintero, a Miguel, le dieran casa por cárcel, justo está de casa por cárcel en la finca que él construyó con los recursos que robó de Medellín, por Dios. Yo aspiro con todas las pruebas que hemos enfrentado a que vayan ellos a la cárcel”, afirmó.

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La audiencia estaba prevista inicialmente para el 23 de octubre, pero fue reprogramada por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín. El aplazamiento obedeció a inconvenientes con los registros de audio de las diligencias anteriores, necesarios para estudiar los recursos presentados por la Fiscalía y la representación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por 17.656 millones de pesos. Miguel Quintero fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

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Gutiérrez también señaló que han entregado información a las autoridades estadounidenses y al FBI, y aseguró que espera que los procesos avancen hasta que los investigados sean condenados.

“Nada de casas por cárcel, que vayan a la cárcel”, concluyó.