Medellín tendrá cuatro caravanas de Halloween, pero sin restricciones de movilidad

A diferencia de Bogotá y otras ciudades del país, Medellín no tendrá restricciones para la celebración de Halloween: las autoridades confirman que habrá caravanas y por eso se tendrá puestos de control.

En medio de la expectativa que había en Medellín por posibles restricciones de parrillero durante la celebración de Halloween, la Alcaldía confirmó que no habrá medidas de ningún tipo, a la vez que anunció que la estrategia para esta celebración estará enfocada en el aumento de las capacidades en Fuerza Pública y otras entidades.

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Serán más de 500 integrantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y agentes de tránsito que estarán desplegados en la capital de Antioquia durante todo el fin de semana con el propósito de prevenir hechos delictivos, fortalecer el control territorial y garantizar la seguridad de los ciudadanos.



El dispositivo contará con 380 policías y tendrá un despliegue especial el 31 de octubre, fecha en la que habrá mayor presencia institucional, capacidades de reacción y controles focalizados en diferentes sectores de la ciudad.

#Dato A diferencia de Bogotá y otras ciudades del país, #Medellín no tendrá restricciones para la celebración de Halloween: las autoridades confirman que habrá cuatro caravanas y por eso se tendrá puestos de control para evitar situaciones complejas en la movilidad. #MañanasBlu pic.twitter.com/Kj2tMVIbo3 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 30, 2026

“Con el propósito de prevenir situaciones que pongan en riesgo la ciudadanía, realizar verificaciones y tener una capacidad de reacción oportuna ante cualquier eventualidad. El sábado 31 de octubre reforzaremos este dispositivo con caravanas motorizadas y capacidades operativas adicionales”, afirmó el subsecretario Operativo de Medellín, Sebastián Acosta.

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La estrategia contempla cuatro caravanas motorizadas en Manrique, Villa Hermosa, Belén y Castilla, y, además, se instalarán tres puestos de control en puntos estratégicos, con el apoyo de 160 motocicletas de la Policía Nacional así como 13 grúas y 13 camiones.

Las autoridades también reforzarán la vigilancia en 27 estaciones del Metro, 15 cementerios, cinco centros comerciales y cinco parques principales, debido a la alta concentración de personas que se espera durante las actividades de Halloween.

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El operativo para el Halloween tendrá acompañamiento de unidades especializadas de investigación e inteligencia para atender posibles situaciones de riesgo como las polémicas caravanas de personas que salen disfrazadas a las calles de la ciudad.