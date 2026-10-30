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Medellín tendrá cuatro caravanas de Halloween, pero sin restricciones de movilidad

Serán más de 500 integrantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y agentes de tránsito que estarán desplegados en la capital de Antioquia.

Caravanas de Halloween.
Caravanas de Halloween.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

A diferencia de Bogotá y otras ciudades del país, Medellín no tendrá restricciones para la celebración de Halloween: las autoridades confirman que habrá caravanas y por eso se tendrá puestos de control.

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En medio de la expectativa que había en Medellín por posibles restricciones de parrillero durante la celebración de Halloween, la Alcaldía confirmó que no habrá medidas de ningún tipo, a la vez que anunció que la estrategia para esta celebración estará enfocada en el aumento de las capacidades en Fuerza Pública y otras entidades.

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Serán más de 500 integrantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y agentes de tránsito que estarán desplegados en la capital de Antioquia durante todo el fin de semana con el propósito de prevenir hechos delictivos, fortalecer el control territorial y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El dispositivo contará con 380 policías y tendrá un despliegue especial el 31 de octubre, fecha en la que habrá mayor presencia institucional, capacidades de reacción y controles focalizados en diferentes sectores de la ciudad.

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“Con el propósito de prevenir situaciones que pongan en riesgo la ciudadanía, realizar verificaciones y tener una capacidad de reacción oportuna ante cualquier eventualidad. El sábado 31 de octubre reforzaremos este dispositivo con caravanas motorizadas y capacidades operativas adicionales”, afirmó el subsecretario Operativo de Medellín, Sebastián Acosta.

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La estrategia contempla cuatro caravanas motorizadas en Manrique, Villa Hermosa, Belén y Castilla, y, además, se instalarán tres puestos de control en puntos estratégicos, con el apoyo de 160 motocicletas de la Policía Nacional así como 13 grúas y 13 camiones.

Las autoridades también reforzarán la vigilancia en 27 estaciones del Metro, 15 cementerios, cinco centros comerciales y cinco parques principales, debido a la alta concentración de personas que se espera durante las actividades de Halloween.

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El operativo para el Halloween tendrá acompañamiento de unidades especializadas de investigación e inteligencia para atender posibles situaciones de riesgo como las polémicas caravanas de personas que salen disfrazadas a las calles de la ciudad.

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