En El Santuario y Urrao prohibieron el parrillero en moto y las rodadas grupales para Halloween

La celebración de Halloween tendrá restricciones para los motociclistas en dos municipios de Antioquia. En El Santuario, Oriente antioqueño, la Alcaldía prohibió la circulación de parrilleros sin distinción de sexo o edad, mientras que en Urrao las autoridades hicieron un llamado a evitar las rodadas grupales durante esta fecha.

La medida quedó establecida en el decreto municipal 110 del 26 de octubre de 2026 y regirá desde el mediodía del sábado 31 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre. La restricción aplica para motocicletas, mototriciclos y cuatrimotos, en vías públicas y privadas abiertas al público, tanto en la zona urbana como rural, según precisaron las autoridades santuarianas. El secretario de Gobierno, Alexander Gómez, explicó que la decisión busca prevenir situaciones asociadas a posibles caravanas de motociclistas.

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"Bajo la modalidad de la celebración del Halloween, muchas veces se nos presentan caravanas y algunas eventualidades que pueden generar algo de desorden en el municipio. Tendremos controles para esta restricción. Todo esto con el fin de generar un poco de tranquilidad en nuestra comunidad frente a la posible conducta de estos eventos", indicó.

El decreto contempla excepciones para organismos de seguridad y socorro, traslados por urgencias médicas, menores acompañados por un adulto responsable y personas con discapacidad o adultos mayores que requieran asistencia. También permite determinados desplazamientos laborales y el transporte de familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad, siempre que se acrediten las condiciones exigidas.



Por su parte, en Urrao, la Administración Municipal, la Policía y el Ejército invitaron especialmente a los jóvenes a abstenerse de convocar rodadas grupales durante Halloween. Según Valentina Arboleda, secretaria de Tránsito, estas actividades pueden poner en riesgo la vida y la integridad de los participantes y de la comunidad.

"Queremos hacer una invitación a todos los jóvenes y motociclistas para que este 31 de octubre nos abstengamos de salir en rodadas que ponen en riesgo nuestras vidas y las vías de los demás", aseguró.

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Las medidas se conocen en medio de la polémica generada en Bogotá por las restricciones al parrillero en motocicletas y de convocatorias para recorridos de motociclistas disfrazados en Antioquia. Una de ellas promovía una rodada desde Medellín hacia San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia.