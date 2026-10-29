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Clínica Bolivariana en Medellín tiene sobreocupación de 216 % en servicios de obstetricia

Además, en el Hospital Nuestra Señora de Guarne ya no se entregarán medicamentos a pacientes de Savia Salud por inconvenientes en un convenio.

Entrada del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Clínica San Rafael en Bogotá.
Entrada del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Clínica San Rafael en Bogotá. Crédito: Hospital Universitario Clínica San Rafael
Por: Felipe García Solano
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Actualizado: 29 de oct, 2026

Los problemas en en sistema de salud en Antioquia sigue generando dificultades para la atención de los pacientes luego de que dos instituciones del departamento encendieron las alertas por la presión sobre sus servicios asistenciales y los problemas relacionados con la entrega de medicamentos.

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Por un lado está la Clínica Universitaria Bolivariana en Medellín que informó que su Servicio de Obstetricia, que comprende urgencias, cirugía y hospitalización, superaron su capacidad instalada, con una ocupación del 216 %. La institución también reportó una ocupación del 123 % en las unidades de cuidados intensivos e intermedios neonatales.

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Ante este panorama, la clínica hizo un llamado a los usuarios para que, en la medida de lo posible, acudan inicialmente a su Institución Prestadora de Servicios de Salud -IPS- donde puedan recibir una valoración y puedan ser remitidos según sus necesidades y no llegar directamente a la institución sin revisión previa.

A esta situación se suma la decisión del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Guarne de suspender, a partir del 1 de noviembre, la entrega de medicamentos mediante el convenio entre Savia Salud y la Cooperativa de Hospitales de Antioquia -COHAN-.

Según informó la institución médica, la suspensión obedece a situaciones relacionadas con dicho convenio, por lo que el hospital lamentó los inconvenientes que la medida pueda ocasionar a los usuarios y anunció que comunicará oportunamente cualquier novedad.

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Ambas situaciones reflejan, nuevamente, las dificultades que enfrentan instituciones de salud del departamento de Antioquia por la demanda que en muchas oportunidades supera la capacidad de atención en algunos servicios.

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