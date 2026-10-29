Cada shot de tequila costó $ 60.000: denuncian cobro excesivo en bar del Parque Lleras en Medellín

En el Parque Lleras de Medellín estalló una nueva controversia que se suma a los recientes debates sobre la seguridad y los operativos de control en este sector de El Poblado. Esta vez, el centro de la discusión es la denuncia ciudadana por una cuenta de más de cuatro millones de pesos en un establecimiento comercial, donde se incluye el cobro de más de tres millones de pesos por 52 tragos de tequila y un recargo adicional por cancelar con tarjeta de crédito.

Según la factura difundida por redes sociales, el recibo del gastrobar Royal Grill marcó un total de $4.056.250. Dentro del desglose que causó indignación entre los usuarios figuran cinco copas de Baileys por 225 mil pesos, dos cervezas por 18 mil, una soda por 9 mil y un cobro de $337.500 etiquetado como comisión por pago con datáfono. Frente a este último punto, la normativa de la Superintendencia de Industria y Comercio exige que cualquier recargo por uso de datáfono sea informado al consumidor de manera previa y visible.

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Al revisar en detalle la factura, el valor más alto correspondió a la solicitud de 52 shots de la casa por un monto de $3.120.000, lo que representó un costo de 60 mil pesos por cada copa consumida durante la atención en el establecimiento.

Por su parte, la administración del gastrobar emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que su carta ofrece licores de diversas gamas y marcas importadas cuyos costos de adquisición son elevados. La empresa aseguró que los precios se encuentran a disposición del cliente antes de ordenar, al tiempo que anunció la eliminación del recargo por pagos con tarjeta y la aplicación de descuentos cuando el consumo se cancela en efectivo.