Nuevo ataque con drones en El Tarra deja tres personas heridas en el Catatumbo

Un nuevo ataque con un dron cargado con explosivos dejó tres personas heridas en el municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, Norte de Santander. El hecho se registró en el kilómetro 90 y las víctimas sufrieron lesiones leves, por lo que no requirieron traslado a centros asistenciales.

En otro punto cercano, el Ejército Nacional adelantaba labores para desactivar o detonar de manera controlada una carga explosiva abandonada en una vía pública. En el sector también fueron encontradas banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Estos hechos se registran en medio de una serie de episodios violentos que afectan a Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela. A la situación se suman dos casos de homicidio relacionados con personas que habrían sido secuestradas previamente.

Asesinan a odontólogo secuestrado en zona rural de Cúcuta

Un odontólogo oriundo de Villavicencio fue encontrado muerto en el corregimiento de Palmarito, zona rural de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. El hombre había sido secuestrado aproximadamente seis meses atrás, cuando se movilizaba por una vía de acceso al Catatumbo.



Durante ese desplazamiento, el profesional de la salud viajaba junto con su suegra, quien también fue secuestrada. Mientras el odontólogo fue hallado sin vida, se desconoce el paradero de la mujer.

En el municipio de Tibú, cerca de una estación de Policía, también fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba siete impactos de bala. El caso se suma a los hechos violentos registrados recientemente en esta zona de Norte de Santander.

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La víctima habría sido secuestrada el pasado 19 de octubre. Las circunstancias de su muerte y los responsables del homicidio son materia de investigación.

Los ataques con explosivos, los secuestros y los homicidios mantienen la atención sobre la situación de seguridad en el Catatumbo, una región estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela y afectada por la presencia de grupos armados ilegales