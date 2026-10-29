Comenzó la construcción del campus de la UIS en San Gil tras demolición de antiguo hotel

La construcción de la nueva sede de la Universidad Industrial de Santander, en San Gil, comenzó con la intervención y demolición de la antigua infraestructura del Hotel Bella Isla, donde actualmente funciona el área administrativa del Hospital Regional de San Gil.

La maquinaria amarilla ya ingresó al predio para dar inicio a las primeras actividades de la obra, considerada una de las apuestas de infraestructura educativa más importantes para las provincias del sur de Santander.

Publicidad

El avance del proyecto también implica el traslado de las oficinas administrativas del Hospital Regional de San Gil, que ocupan el inmueble bajo la modalidad de comodato y que ya comenzaron a buscar una nueva sede para continuar sus actividades.

#AEstaHora, el rector Hernán Porras Díaz recibe a los pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), en una jornada que pone bajo evaluación los avances y resultados de tres programas de posgrado de la Universidad.



El proceso busca renovar la acreditación de la… pic.twitter.com/aow0pzd6ro — UIS (@UIS) October 28, 2026

De acuerdo con la ficha técnica del proyecto, denominada Construcción del nuevo campus universitario para la sede UIS San Gil, la inversión asciende a $200.965.800.477. La infraestructura tendrá un área total de 47.849 metros cuadrados, distribuidos entre espacios académicos, zonas verdes, parqueaderos y un centro de convenciones.

Publicidad

El proyecto contempla 15.850 metros cuadrados de área académica, 14.595 metros cuadrados de parque urbano, 10.404 metros cuadrados para el centro de convenciones y 7.000 metros cuadrados de parqueaderos.

La nueva sede contará con 20 aulas, 14 laboratorios y seis salas de cómputo. También tendrá una biblioteca con capacidad para 200 personas, un auditorio para 395 asistentes y un coliseo con aforo para 335 personas.

Publicidad

Uno de los componentes destacados será el centro de convenciones, proyectado para recibir hasta 1.295 asistentes. La infraestructura incluirá, además, espacios de bienestar universitario, áreas administrativas y zonas de mantenimiento.

La nueva sede busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para los habitantes de las provincias Guanentá, Comunera y Vélez, quienes contarán con una infraestructura universitaria más amplia en San Gil.

Según las proyecciones del proyecto, se beneficiarán alrededor de 2.200 estudiantes y cerca de 10.000 personas de la región. La construcción deberá cumplir con las normas de seguridad y accesibilidad aplicables, con el propósito de ofrecer mejores condiciones para las actividades académicas, investigativas, culturales y de bienestar universitario.

Publicidad

Con el inicio de las obras, San Gil avanza hacia la consolidación de un nuevo campus de la UIS que, además de ampliar la capacidad educativa, incorporará espacios para actividades culturales y encuentros regionales.