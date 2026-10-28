Refuerzan seguridad en cárceles de Santander tras atentado con granada en Bucaramanga

La Gobernación de Santander anunció el fortalecimiento de las medidas de seguridad en los alrededores de los centros penitenciarios del departamento, luego de la detonación registrada en la noche del 27 de octubre en el exterior de la cárcel de mujeres de Bucaramanga. Además, se mantiene una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de hechos que alteren el orden público.

La Administración Departamental rechazó lo ocurrido y señaló que este tipo de hechos generan temor entre la ciudadanía y afectan la seguridad y la convivencia, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga.

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De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, no se registraron personas heridas ni lesionadas tras la detonación. Sin embargo, en el lugar se evidenciaron afectaciones en una puerta externa del centro penitenciario.

Tras lo sucedido, unidades de antiexplosivos, la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) fueron activadas para adelantar las verificaciones e investigaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.



La Gobernación expresó su respaldo a las autoridades encargadas de esclarecer lo sucedido y reiteró que continuará trabajando en acciones orientadas a proteger la vida y garantizar la tranquilidad de los santandereanos.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, consultar los canales oficiales y suministrar a las autoridades cualquier información que pueda contribuir a identificar a los responsables.

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La recompensa de hasta 100 millones de pesos continúa vigente para quienes entreguen información que permita esclarecer hechos violentos y ubicar a los responsables de acciones que afecten el orden público en Santander.