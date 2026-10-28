Intentaron robar el dinero de Colombia Mayor en un punto de apuestas en Barrancabermeja

Un intento de hurto al dinero destinado al programa Colombia Mayor se registró en un punto de apuestas de La Perla, en Barrancabermeja, Santander. Según el reporte de la Policía, un hombre armado habría intimidado a dos trabajadores de seguridad que transportaban el efectivo.

De acuerdo con la información preliminar, el presunto delincuente intentó apoderarse del dinero cuando los empleados realizaban su traslado. En medio de la situación, uno de los escoltas realizó un disparo al aire, lo que habría provocado la reacción de los responsables.

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Tras el disparo, el hombre armado y su acompañante huyeron del lugar sin lograr su cometido. Durante la huida, abandonaron la motocicleta en la que se movilizaban.

La Policía adelanta las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables de este intento de hurto. Las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si los implicados estarían relacionados con otros casos similares en el distrito.