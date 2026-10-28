Incautan explosivos, mercurio y cianuro en operativo contra la minería ilegal en Santurbán

Un total de 120 kilogramos de explosivos, 200 kilogramos de cianuro y cerca de dos kilogramos de mercurio fueron incautados durante una operación contra la minería ilegal en el área de influencia del páramo de Santurbán, en Santander.

El operativo fue adelantado por tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 5, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y con la participación de la Fiscalía General de la Nación, en el marco del Plan Amazonía.

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De acuerdo con el reporte oficial, se realizaron ocho diligencias de registro y allanamiento de manera simultánea en diferentes sectores de las veredas La Baja, en California, y La Nueva, en Suratá, con el objetivo de afectar las estructuras económicas vinculadas con la extracción ilícita de oro.

Un total de 120 kg de explosivos, 200 kg de cianuro y cerca de dos kg de mercurio fueron incautados durante una operación del @COL_EJERCITO contra la minería ilegal en el área de influencia del páramo de Santurbán, en Santander. ¡Por fin empezó a cuidarse el páramo! pic.twitter.com/4zO4GyP5SD — Julián Mejía (@JulianMejiaPil) October 28, 2026

Entre los elementos incautados se encuentran 700 metros de cordón detonante, 147 barras de Indugel y 62 detonadores eléctricos. También fueron decomisados 12 motores, taladros neumáticos, un equipo de oxicorte y una bala de oxígeno, materiales que, según las autoridades, presuntamente serían utilizados en actividades de explotación minera ilegal.

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Durante las diligencias, las autoridades también encontraron 114 gramos de oro en joyas, 211 gramos de oro en amalgama, 54 libras de relaves o pelusa y más de 92 millones de pesos en efectivo.

Según las estimaciones del Ejército, las economías ilícitas afectadas por esta intervención estarían generando ingresos superiores a los 1.200 millones de pesos mensuales.

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La operación también busca reducir los riesgos ambientales asociados a la minería ilegal en el páramo de Santurbán, considerado un ecosistema estratégico por su importancia para las fuentes hídricas y la biodiversidad de Santander.

El uso de sustancias como el mercurio y el cianuro, así como de explosivos, puede provocar contaminación del agua, alteraciones en los suelos y daños a los ecosistemas. Por esta razón, las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones busca frenar las actividades de extracción ilícita de oro y contribuir a la protección ambiental de la región.