Chocan dos trenes en España: al menos 10 muertos, por ahora

Dos trenes chocaron la mañana de este miércoles en el municipio de Urda, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid. Según el primer balance de las autoridades locales, el accidente ferroviario ha dejado personas heridas. La circulación por la línea de alta velocidad que une la capital española con Andalucía quedó interrumpida.

Qué se sabe del accidente ferroviario en Urda

El alcalde de Urda confirmó el siniestro en declaraciones a la televisión pública española, TVE. Según explicó, se produjo un alcance entre dos trenes y hay personas heridas.

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Un portavoz de los servicios de emergencia de Castilla-La Mancha precisó a la agencia AFP que la colisión ocurrió a las 8:54 de la mañana, hora local. En ella estuvieron involucrados dos convoyes de operadores distintos: uno de la compañía privada Iryo y otro de Renfe, la empresa ferroviaria nacional.

Balance de víctimas aún sin confirmar

En las primeras horas, el portavoz de emergencias indicó que todavía no estaba en condiciones de ofrecer información sobre el número de heridos. Las autoridades no habían difundido un balance oficial detallado sobre la gravedad de los afectados al cierre de esta información.



Amplio despliegue de los servicios de emergencia

El portavoz regional aseguró que “todos los medios” de emergencia disponibles trabajan en la zona del accidente. Entre los recursos desplegados figuran:

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Varios cuerpos de bomberos, encargados de las labores de rescate y de asegurar los vagones.

Tres helicópteros, destinados al apoyo y al traslado sanitario.

Dos unidades móviles de cuidados intensivos (UVI), para atender a los heridos en el lugar.

El dispositivo se activó poco después de la colisión y se concentra en la atención de los pasajeros afectados en el tramo ferroviario de Urda.

Interrumpida la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informó a través de la red social X que la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía está interrumpida. ADIF es la empresa pública encargada de gestionar la red ferroviaria en España.

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Según el comunicado de la entidad, la suspensión se debe al alcance entre dos trenes. Este corredor es uno de los principales ejes del transporte de pasajeros en el país, por lo que la interrupción afecta a los viajeros que se desplazan entre la capital y el sur de la península.

Operadores implicados: Iryo y Renfe

El accidente involucra a dos de las empresas que operan servicios de pasajeros en la red de alta velocidad española. Iryo es un operador privado que compite en este mercado desde la liberalización del sector ferroviario de viajeros. Renfe es la compañía estatal con más trayectoria en el país.

Segundo accidente grave en menos de un año

El choque de Urda ocurre menos de un año después de otro grave siniestro ferroviario en España. El 18 de enero, la colisión de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en la provincia andaluza de Córdoba, dejó 46 muertos.

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En aquel accidente, un tren de Iryo que había salido de Málaga con destino a Madrid descarriló sus últimos vagones e invadió la vía contigua, por la que circulaba un convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló. Se trató del primer accidente con víctimas desde que el transporte ferroviario de pasajeros de alta velocidad se abrió a la competencia en 2019. acentolacapital

Repercusión política de la tragedia de Adamuz

El accidente de Adamuz conmocionó a toda España. También provocó duras críticas de la oposición de derecha y de extrema derecha contra el Gobierno de izquierdas que preside Pedro Sánchez.

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Las autoridades no han informado todavía sobre las causas del choque de este miércoles en Urda. Se espera que en las próximas horas ofrezcan un balance oficial de heridos y detalles sobre el restablecimiento de la circulación en la línea Madrid-Andalucía.