Las impresionantes imágenes que deja el grave choque de trenes en España

Al menos diez personas han fallecido en el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del Gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local.

La portavoz regional, Esther Padilla, advirtió de que ese número "es posible que aumente", sin detallar cuántos heridos puede haber, ya que los bomberos siguen trabajando en la zona.

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Dos de los vagones cayeron por un terraplén, informaron fuentes del servicio de emergencias.

Las imágenes del accidente son impresionantes y ya empiezan a circular en redes sociales.



IMÁGENES IMPACTANTES



La magnitud de la tragedia ferroviaria en la provincia de Toledo entre dos trenes de la alta velocidad del Gobierno de Sánchez.



Son más de 45 los fallecidos y la cifra de heridos y su gravedad todavía no se pueden calcular.



El sistema de emergencias se ha… pic.twitter.com/UxSJi8Z7r4 — JusticiaGC&PN (@justiciaGCPN) October 28, 2026

Debido al accidente, la circulación ferroviaria se encuentra interrumpida entre las provincias de Madrid y Ciudad Real y la región sureña de Andalucía, informó la compañía española Renfe en las redes sociales.

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En concreto, el siniestro ocurrió entre las poblaciones de Mora, Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla, la capital regional de Andalucía.

España ya es un ESTADO FALLIDO y en DESCOMPOSICIÓN 😱⚠️

Nuevo accidente entre trenes de alta velocidad a la altura de Toledo 😔

Descansen en Paz las Víctimas pic.twitter.com/umpE3ydtj0 — Guillermo Rocafort (@GuillermoRocaf1) October 28, 2026

Las autoridades de la región de Castilla-La Mancha, a la que pertenece Toledo, activaron el Plan Territorial de Emergencia.

🔴 Fotogalería | Estas son las primeras imágenes del choque entre dos trenes en Toledo https://t.co/Fvga9KEUad pic.twitter.com/QdTnUpSgGZ — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda para seguir al detalle la evolución de la situación tras el accidente ferroviario.

Sánchez anula sus compromisos

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuló su participación en una cumbre sobre la obesidad prevista para la mañana del miércoles en Madrid, según informó su equipo, mientras que el Partido Socialista (PSOE) del que es el líder, anunció la suspensión de todas las actividades de campaña durante la jornada.

Emiliano García-Page, presidente de la región de Castilla-La Mancha, anunció de su lado que seguía la situación con "preocupación" y que suspendía su agenda para desplazarse al lugar.

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El líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, también se declaró en X "muy preocupado" ante este nuevo accidente de trenes.

Con 4.000 kilómetros de vías, la red ferroviaria de alta velocidad española es la segunda más importante del mundo, después de la de China, y uno de los orgullos del país.

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La tragedia de Adamuz, ocurrida el 18 de enero, había reavivado en España los debates sobre el mantenimiento de la red ferroviaria y sobre la seguridad de los pasajeros, en el segundo país más visitado del mundo cada año.