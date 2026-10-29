Colegio Bilingüe Divino Niño de Bucaramanga, primer lugar en pruebas Saber 11 del país

El Colegio Bilingüe Divino Niño de Bucaramanga obtuvo el primer lugar en el ranking nacional de las pruebas Saber 11 de 2026, con un puntaje de 404, resultado que lo ubicó por encima de miles de instituciones educativas públicas y privadas de Colombia, tanto de calendario A como B.

Detrás de este resultado hay 81 años de trayectoria y un proceso de formación que, según la institución, combina la disciplina académica, el pensamiento crítico, la responsabilidad y los valores.

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Para Juan Ignacio Mendoza, estudiante del colegio, uno de los aspectos que contribuyen a estos resultados es la formación integral que reciben durante su proceso educativo.

“La disciplina, la responsabilidad y el desarrollo del pensamiento crítico. Asimismo, nos han enseñado a tener una excelente conexión con Dios, que yo diría que es el pilar fundamental y lo que nos distingue como institución”, señaló.



La rectora del Colegio Bilingüe Divino Niño, Alba Rocío Villamizar, destacó que el resultado es producto del trabajo conjunto entre estudiantes, familias y docentes.

“Ha sido un trabajo de unión, de familias, padres de familia, estudiantes y también nuestros maestros, que son excelentes”, afirmó.

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Además del currículo académico colombiano, la institución cuenta con un programa internacional de Cambridge, que incorpora desde los primeros años de formación asignaturas en inglés y contenidos orientados a fortalecer las competencias académicas de los estudiantes.

De acuerdo con la rectora, más del 90 % de los alumnos alcanzó el nivel C1 de inglés, una competencia que representa un avance importante en su preparación para acceder a oportunidades de educación superior y desenvolverse en entornos internacionales.

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“Nuestros estudiantes desde primero de primaria ven asignaturas como Biology, Chemistry, Environmental Management y Global Perspectives. Eso les permite tener más información, no solamente del currículo académico colombiano, sino también de una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Cambridge”, explicó Villamizar.

Para los estudiantes, esta preparación también ha sido una herramienta durante el proceso de presentación de las pruebas Saber 11, especialmente en aspectos como la comprensión lectora, la constancia y la disciplina.

Ana Victoria Manzano, estudiante de la institución, aseguró que la formación recibida durante los años anteriores les permitió afrontar con mayor confianza la preparación para el examen.

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“Todo este proceso que ya hemos llevado con Cambridge nos ha llevado como a tener ese proceso de constancia y disciplina. Durante la preparación para el Icfes ya sentíamos que estábamos dando la talla mucho más; se nos facilitaba todo, de una manera éramos más comprensivos al momento de leer”, manifestó.

El primer puesto en el ranking nacional de 2026 se suma a los resultados que el Colegio Bilingüe Divino Niño ha obtenido durante los últimos años. Según la institución, el plantel se ha mantenido entre los diez mejores colegios del país y también ocupó el primer lugar en 2023.

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La institución atribuye estos resultados a un proceso de formación sostenido, en el que participan docentes, estudiantes y familias, con énfasis tanto en el desempeño académico como en el desarrollo personal.

Con el puntaje de 404 en las pruebas Saber 11 de 2026, el colegio de Bucaramanga vuelve a destacar en el panorama educativo nacional y pone de relieve el papel de la preparación académica, el bilingüismo y la continuidad de los procesos educativos en el desempeño de sus estudiantes.