Link para ver los resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes 2026

A partir de este viernes, 25 de septiembre, más de 500.000 estudiantes podrán revisar los resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes – Calendario A, el cual mide el nivel de conocimiento de las instituciones educativas de todo el país, además de ser el primer paso del proyecto de vida de miles de personas.

Resultados Icfes Saber 11: este es el link para revisarlos

A través de la página web oficial del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), los estudiantes podrán revisar los resultados con el número de documento o el número del examen, dependiendo del puntaje podrá postularse a becas y/o algunas universidades de alto prestigio.



Este es el link de los resultados: https://resultadossaber11.icfes.gov.co/

Icfes Saber 11 Foto: Ministerio de Educación Nacional - Icfes

¿Cómo se califica la prueba Saber 11 del Icfes?

La escala de calificación va del 0 a los 500 puntos en varias secciones educativas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales, que tienen una ponderación de tres, mientras que inglés tiene una ponderación de uno.

“Los niveles de desempeño complementan los resultados numéricos. Describen los conocimientos y habilidades que demuestra el estudiante en cada prueba y se asignan de acuerdo con rangos de puntaje establecidos para cada una. Los niveles aumentan progresivamente en dificultad. La clasificación en un determinado nivel significa que el estudiante ha desarrollado las habilidades y conocimientos correspondientes a ese nivel, así como los de los niveles anteriores”, explicaron desde Icfes.



Los mejores puntajes, según expertos, suelen ser superiores de 350 y los de alto desempeño por encima de los 450, los cuales permiten calificar a becas y otras ventajas educativas.

ICFES: Puntaje para aplicar a becas Freepik

¿Cuál es el puntaje ideal para una beca?

No existe un puntaje único del Icfes que garantice una beca en Colombia, ya que depende de la universidad, el programa y la convocatoria. En términos generales, un resultado de 350 puntos o más puede abrir la puerta a algunas becas por excelencia académica, mientras que las más competitivas pueden exigir 380, 400 o incluso más. También hay becas que no se basan únicamente en el puntaje, sino que consideran condiciones socioeconómicas, deportivas, culturales o de otro tipo.

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El percentil define la calificación de estudiante

Entre mayor sea el percentil, mejor le fue en el examen al estudiante. Muestra cómo se ubica el resultado del estudiante frente al de las demás personas que presentaron el examen. Indica el porcentaje de evaluados que obtuvo un puntaje inferior.

“Por ejemplo, un percentil de 70 significa que el estudiante obtuvo un resultado superior al de aproximadamente el 70 % de los evaluados. El reporte también incluye el puntaje global y los resultados de las cinco pruebas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés”, explicaron.