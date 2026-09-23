En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santa Marta
Incendio en Villa de Leyva
Yamid Amat

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Link para ver los resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes 2026

Link para ver los resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes 2026

De acuerdo con Icfes, son más de 500.000 personas las que podrán consultar los resultados del examen presentado el pasado 26 de julio.

Las pruebas Saber 11 del Icfes se realizan este domingo, 10 de agosto: todo lo que debe saber
Las pruebas Saber 11 del Icfes
Foto: Icfes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

A partir de este viernes, 25 de septiembre, más de 500.000 estudiantes podrán revisar los resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes – Calendario A, el cual mide el nivel de conocimiento de las instituciones educativas de todo el país, además de ser el primer paso del proyecto de vida de miles de personas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Resultados Icfes Saber 11: este es el link para revisarlos

A través de la página web oficial del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), los estudiantes podrán revisar los resultados con el número de documento o el número del examen, dependiendo del puntaje podrá postularse a becas y/o algunas universidades de alto prestigio.

Las universidades que no exigen un puntaje mínimo del Icfes para ingresar
Icfes Saber 11
Foto: Ministerio de Educación Nacional - Icfes

Últimas noticias

Baba Vanga
Sociedad

¿Aterradora profecía de Baba Vanga está por cumplirse? Comenzaron las primeras manifestaciones

Niño se hizo viral por invitar a De La Espriella al evento de su papá.
Sociedad

Niño barranquillero se hace viral invitando al presidente y al alcalde al evento de su papá

¿Cómo se califica la prueba Saber 11 del Icfes?

La escala de calificación va del 0 a los 500 puntos en varias secciones educativas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales, que tienen una ponderación de tres, mientras que inglés tiene una ponderación de uno.

“Los niveles de desempeño complementan los resultados numéricos. Describen los conocimientos y habilidades que demuestra el estudiante en cada prueba y se asignan de acuerdo con rangos de puntaje establecidos para cada una. Los niveles aumentan progresivamente en dificultad. La clasificación en un determinado nivel significa que el estudiante ha desarrollado las habilidades y conocimientos correspondientes a ese nivel, así como los de los niveles anteriores”, explicaron desde Icfes.

Los mejores puntajes, según expertos, suelen ser superiores de 350 y los de alto desempeño por encima de los 450, los cuales permiten calificar a becas y otras ventajas educativas.

ICFES: Puntaje para aplicar a becas
ICFES: Puntaje para aplicar a becas
Freepik

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Cuál es el puntaje ideal para una beca?

No existe un puntaje único del Icfes que garantice una beca en Colombia, ya que depende de la universidad, el programa y la convocatoria. En términos generales, un resultado de 350 puntos o más puede abrir la puerta a algunas becas por excelencia académica, mientras que las más competitivas pueden exigir 380, 400 o incluso más. También hay becas que no se basan únicamente en el puntaje, sino que consideran condiciones socioeconómicas, deportivas, culturales o de otro tipo.

Publicidad

El percentil define la calificación de estudiante

Entre mayor sea el percentil, mejor le fue en el examen al estudiante. Muestra cómo se ubica el resultado del estudiante frente al de las demás personas que presentaron el examen. Indica el porcentaje de evaluados que obtuvo un puntaje inferior.

“Por ejemplo, un percentil de 70 significa que el estudiante obtuvo un resultado superior al de aproximadamente el 70 % de los evaluados. El reporte también incluye el puntaje global y los resultados de las cinco pruebas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés”, explicaron.

Relacionados

Icfes

Pruebas Saber

Publicidad

Publicidad

Publicidad