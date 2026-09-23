¿Aterradora profecía de Baba Vanga está por cumplirse? Comenzaron las primeras manifestaciones

Una antigua predicción atribuida a Baba Vanga volvió a llamar la atención por la situación climática que enfrentan varias comunidades de Centroamérica. La vidente búlgara, conocida como la ‘Nostradamus de los Balcanes’, habría anticipado un futuro en el que las sequías serían cada vez más intensas mientras otras regiones enfrentarían inundaciones.

“La Tierra seca se volverá más reseca y habrá inundaciones”, es una de las frases que suele aparecer relacionada con esta supuesta predicción. Ahora, en medio del fortalecimiento del fenómeno de El Niño y de los efectos que está provocando en diferentes territorios, algunos han encontrado similitudes con ese escenario.

La profecía, sin embargo, no cuenta con respaldo científico ni existe evidencia que permita establecer que Baba Vanga haya predicho específicamente el actual fenómeno climático. Lo que sí está documentado es que varias comunidades atraviesan una situación crítica por la falta de lluvias.

Los cuerpos de agua están completamente secos por el Niño. Cortesía

El llamado Corredor Seco Centroamericano, que comprende varias zonas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, enfrenta uno de los períodos más difíciles para las familias que dependen de la agricultura y la ganadería.



La ausencia de lluvias ha provocado pérdidas en los cultivos que normalmente sirven tanto para alimentar a las familias como para generar ingresos. En algunas comunidades, los campesinos han comenzado a reducir el número de comidas diarias o a comprar productos que antes obtenían directamente de sus parcelas.

El problema también se refleja en los precios. Según testimonios recogidos por AFP, algunas familias de la zona ya deben pagar el maíz hasta 50 % más caro de lo habitual.

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Los gobiernos de los países afectados han declarado emergencias y puesto en marcha medidas de asistencia, aunque habitantes y organizaciones señalan que las ayudas no siempre alcanzan para cubrir las necesidades de las comunidades.

La crisis también golpeó a los productores pecuarios. En una aldea de Honduras, alrededor de un centenar de vacas han muerto durante los últimos meses como consecuencia de las condiciones extremas.

¿Qué decía Baba Vanga sobre el futuro?

Las versiones que circulan sobre Baba Vanga sostienen que el deterioro climático sería progresivo y que El Niño tendría un papel importante en esa transformación. Entre los acontecimientos que supuestamente habría anunciado están períodos de sequía cada vez más graves, temperaturas extremas e inundaciones en distintas partes del planeta.

Profecía de Baba Vanga para 2025 comienza a cumplirse Foto: redes sociales

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Pero la predicción también contempla un escenario posterior todavía más drástico. Según esas versiones, los casquetes polares comenzarían a derretirse rápidamente y el nivel de los océanos aumentaría de manera considerable, con 2033 señalado como un año clave.

Además, la supuesta profecía habla de modificaciones en los patrones de viento y lluvia y de episodios de calor extremo en regiones donde históricamente no son habituales.

Estos pronósticos forman parte de las numerosas predicciones atribuidas a Baba Vanga y difundidas después de su muerte, por lo que no deben confundirse con proyecciones elaboradas por organismos científicos.

La coincidencia con los actuales episodios de sequía, pérdida de cultivos y muerte de ganado es lo que ha reavivado el interés por sus palabras. Mientras las comunidades enfrentan consecuencias reales del clima extremo, la pregunta sobre si estos acontecimientos representan las primeras manifestaciones de aquella supuesta profecía continúa generando debate.