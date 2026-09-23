La razón por la que sí o sí debería agregar hielo a la lengua de suegra: de no creer

La lengua de suegra es una de las plantas favoritas para decorar hogares y oficinas, no solo por sus hojas alargadas y llamativas, sino también por la resistencia que demuestra frente a diferentes condiciones ambientales.

Sin embargo, esa capacidad de adaptación no la hace inmune a los errores de cuidado, especialmente cuando se trata de suministrarle agua.

En medio de los numerosos consejos que circulan entre los aficionados a la jardinería, existe uno que resulta particularmente curioso: utilizar cubos de hielo para hidratar esta especie. Aunque puede parecer contradictorio, la propuesta tiene relación con la manera gradual en que el hielo libera agua al derretirse.

El objetivo de esta práctica es evitar que la tierra reciba demasiado líquido de una sola vez, una situación que puede generar acumulación de humedad y afectar las raíces de la planta.



La planta lengua de suegra es perfecta para casas y apartamentos. Foto: IA

La explicación detrás de este particular método

La lengua de suegra, cuyo nombre científico es Dracaena trifasciata, almacena agua en sus tejidos y está adaptada a condiciones en las que no necesita riegos constantes. Por eso, uno de los aspectos más importantes para su mantenimiento es permitir que el sustrato se seque parcialmente antes de volver a hidratarla.

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Cuando se colocan pequeños cubos de hielo sobre la tierra, el agua se libera de manera progresiva a medida que estos se derriten. Esta característica podría ayudar a controlar la cantidad de líquido suministrado, aunque no significa que el hielo tenga propiedades especiales para estimular el crecimiento.

De hecho, un riego convencional, realizado en el momento adecuado y con un buen drenaje, sigue siendo suficiente para mantener esta planta en buenas condiciones.

Recomendaciones para quienes quieran probarlo

Esta alternativa requiere ciertas precauciones. Lo primero es utilizar únicamente dos o tres cubos pequeños, distribuidos sobre el sustrato y alejados del tallo y de las raíces expuestas.

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El contacto directo con superficies vegetales delicadas debe evitarse, debido a que las temperaturas demasiado bajas pueden ocasionar daños. También es necesario comprobar que la maceta tenga orificios de drenaje para impedir que el agua se acumule en el fondo.

La frecuencia tampoco debe establecerse de manera automática. Antes de repetir el procedimiento, es importante revisar la humedad de la tierra y considerar factores como la temperatura ambiental, el tamaño de la maceta y las condiciones de iluminación.

Durante los meses cálidos, la planta podría requerir ajustes en su hidratación, pero eso no significa que deba recibir agua a cada rato.

Aunque esta técnica puede resultar llamativa y ofrecer una forma gradual de aportar humedad, no es indispensable para el cuidado de la lengua de suegra. Tampoco existen pruebas concluyentes de que utilizar hielo produzca un crecimiento superior al que se obtiene mediante un riego tradicional correctamente realizado.

La salud de esta especie depende principalmente de evitar el exceso de agua, contar con un sustrato adecuado y ubicarla en un espacio con iluminación favorable.

En ese sentido, el verdadero secreto para conservar una lengua de suegra saludable no está necesariamente en congelar el agua, sino en aprender a reconocer cuándo la planta necesita ser hidratada y cuándo es mejor dejar que la tierra permanezca seca.