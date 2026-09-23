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Niño barranquillero se hace viral invitando al presidente y al alcalde al evento de su papá

La invitación del pequeño Santiago Jiménez a los mandatarios, por la forma en que la hizo, ya está dando de qué hablar en redes sociales.

Niño se hizo viral por invitar a De La Espriella al evento de su papá.
Niño se hizo viral por invitar a De La Espriella al evento de su papá.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Con toda la espontaneidad y el desparpajo de un niño, Santiago Jiménez se lanzó a hacer una invitación muy especial: quiere que el presidente de la República Abelardo De La Espriella y el alcalde de Barranquilla Alejandro Char acompañen a su papá en su evento llamado “Neuroventas para Todos”.

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"Presidente Abelardo y alcalde Alex. Mi papi está haciendo un evento para que todos sepan vender en la ciudad y a mi me gustaría que ayudarán a mi papi, los quiero conocer ese día", dijo entre risas el pequeño Santiago, esperando un sí como respuesta a su solicitud.

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La invitación de Santiago a los mandatarios, por la forma en que la hizo, ya está dando de qué hablar en redes sociales.

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El evento del que habla el pequeño Santiago e realizará el próximo miércoles 30 de septiembre en el Salón Jumbo Country Club de la ciudad de Barranquilla y contará con la participación de Jürgen Klarić, reconocido internacionalmente por su trabajo en neuroventas y neuromarketing.

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Vea el video aquí:

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