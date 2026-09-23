Niño barranquillero se hace viral invitando al presidente y al alcalde al evento de su papá

Con toda la espontaneidad y el desparpajo de un niño, Santiago Jiménez se lanzó a hacer una invitación muy especial: quiere que el presidente de la República Abelardo De La Espriella y el alcalde de Barranquilla Alejandro Char acompañen a su papá en su evento llamado “Neuroventas para Todos”.

"Presidente Abelardo y alcalde Alex. Mi papi está haciendo un evento para que todos sepan vender en la ciudad y a mi me gustaría que ayudarán a mi papi, los quiero conocer ese día", dijo entre risas el pequeño Santiago, esperando un sí como respuesta a su solicitud.

Video se hizo viral

La invitación de Santiago a los mandatarios, por la forma en que la hizo, ya está dando de qué hablar en redes sociales.

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El evento del que habla el pequeño Santiago e realizará el próximo miércoles 30 de septiembre en el Salón Jumbo Country Club de la ciudad de Barranquilla y contará con la participación de Jürgen Klarić, reconocido internacionalmente por su trabajo en neuroventas y neuromarketing.

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Vea el video aquí: