Esta es la predicción de Baba Vanga sobre terremotos en 2026: tenebrosa profecía podría cumplirse

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto ha encendido la alarma no solo por las condiciones en las que quedaron varias regiones del país, donde ya se han confirmado más de 230 muertos, sino también porque en redes se ha hablado de las supuestas predicciones de Baba Vanga para 2026, especialmente en lo relacionado con terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos.

La vidente búlgara falleció hace tres décadas, pero su nombre sigue estando en el radar cada vez que ocurre algún evento de alto impacto. Esta vez, usuarios en redes sociales relacionaron el sismo en Chocó con una supuesta predicción que muchos le atribuyen para este año.

Sin embargo, y para tranquilidad de muchos, no hay un documento original, manuscrito o grabación que demuestre que Baba Vanga hubiese predicho justamente el terremoto que azotó a Colombia.

¿Baba Vanga predijo terremotos para 2026?

Las listas que circulan en internet le atribuyen a la vidente varios acontecimientos para 2026, entre ellos grandes desastres naturales. La supuesta predicción incluye:



Terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos.

Conflictos internacionales de gran escala.

Una posible crisis económica mundial.

Mayor influencia de la inteligencia artificial.

Cambios en el equilibrio del poder mundial.

Contacto con vida extraterrestre.

Voluntarios y equipos de rescate retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto en Pereira, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios. AFP

Estas afirmaciones han tomado fuerza desde finales de 2025 y han circulado con mayor continuidad luego del terremoto que ha golpeado fuertemente a Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Sin embargo, no existe un documento que señale que esas predicciones hayan sido escritas por la vidente. Ante ello, cualquier información que relacione el terremoto con Baba Vanga es una interpretación posterior a la muerte de la mujer y no un hecho comprobado.

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Una inquietante profecía de Baba Vanga podría llegar en 2026

Con Baba Vanga no solo se relacionan hechos de terremotos, sino que hay otra afirmación que ha circulado y señala que este 2026 podría estar marcado por un supuesto contacto con vida extraterrestre. De acuerdo con lo encontrado en internet, la mujer habría anticipado la llegada de una nave espacial que permitiría una comunicación con una civilización avanzada.

La historia también fue relacionada en redes sociales con el objeto interestelar 3I/Atlas. Según se ha mencionado, este cuerpo celeste procede de fuera del sistema solar y se mueve a unos 246.000 km por hora, aunque no hay ninguna confirmación verídica y comprobable.

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¿Quién fue Baba Vanga y por qué siguen sus predicciones?

Baba Vanga, cuyo nombre era Vangeliya Pandeva Gushterova, nació en 1911 y alcanzó notoriedad en Europa del Este por sus supuestas capacidades de clarividencia. Murió el 11 de agosto de 1996, a los 85 años.

Con el paso del tiempo, se le atribuyeron predicciones sobre guerras, desastres naturales, transformaciones tecnológicas, crisis económicas y acontecimientos políticos.

Buena parte de estas afirmaciones fueron transmitidas oralmente por familiares, seguidores y personas que aseguraron haberla escuchado. Por ello, aunque el terremoto de Colombia coincida con una supuesta predicción que circula en internet, no existe evidencia que permita afirmar que Baba Vanga realmente lo anticipó.