Nuevos cargos contra Mauricio Aguilar por presuntas irregularidades en la CDMB

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por presuntas irregularidades durante la elección de los integrantes del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), realizada el 24 de febrero de 2023.

Según el organismo de control, Aguilar, quien presidía la Asamblea Corporativa de la entidad, habría permitido que se desarrollara y concluyera la elección de los alcaldes de Piedecuesta, Rionegro, Charta y Matanza sin resolver previamente las recusaciones presentadas contra 13 de los 14 integrantes de ese órgano, incluida una en su contra.

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La Procuraduría también cuestionó que el entonces gobernador presuntamente no verificara ni garantizara que la Asamblea Corporativa contara con el quórum deliberatorio y decisorio exigido por los estatutos de la CDMB para adoptar decisiones válidas.

Además, el ente disciplinario señaló que los integrantes recusados habrían participado tanto en las decisiones relacionadas con esas recusaciones como en la posterior votación para elegir a los miembros del Consejo Directivo.



Para la Procuraduría, estas actuaciones habrían afectado la legalidad del proceso de elección, que posteriormente fue declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

El organismo de control calificó provisionalmente la conducta atribuida a Aguilar Hurtado como una falta grave cometida a título de dolo, es decir, con presunto conocimiento y voluntad de realizar la conducta investigada.

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La formulación de cargos corresponde a una etapa del proceso disciplinario y no constituye, por sí sola, una declaración definitiva de responsabilidad contra el exgobernador.

El exmandatario también es investigado por este mismo caso en la Corte Suprema de Justicia que en días pasados formuló acusación Mauricio Aguilar Hurtado por el presunto delito de prevaricato por acción, dentro de un proceso relacionado con la elección del Consejo Directivo de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

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La decisión se conoció durante una audiencia de la Sala de Primera Instancia, presidida por la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa, en la que se formalizó la acusación contra el exmandatario departamental.

“La sala declara formalmente acusado al señor Mauricio Aguilar Hurtado, en calidad de exgobernador del departamento de Santander como probable autor del delito de prevaricato por acción previsto en el artículo 413 del Código Penal a título de dolo”, señaló la magistrada Ramírez.