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Blu Radio  / Nación  / Procuraduría anuncia seguimiento especial a debate de la reforma pensional

Procuraduría anuncia seguimiento especial a debate de la reforma pensional

Hoy se define si se despeja el camino para que la reforma entre a regir en abril de 2027 como sentenció la Corte Constitucional.

Plenaria del Senado.
Plenaria del Senado. Foto X: @SenadoGovCo
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

La Procuraduría General de la Nación anunció seguimiento especial a la discusión de la reforma pensional, que se debate nuevamente por orden de la Corte Constitucional.

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Esta semana se vence el plazo que le dio la Corte Constitucional a la Cámara de Representantes para volver a votar nueve apartes de la reforma pensional. Según el fallo de la Corte el grueso de la ley entrará a regir en abril de 2027. 

Imagen ilustrativa sobre las pensiones en Colombia
Pensiones en Colombia
Foto: creación con ChatGPT

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La Procuradora delegada para Asuntos Civiles del Trabajo y de la Seguridad Social, María Andrea Ulloa Ruiz, envió una una carta al presidente de la Cámara de Representantes, al representante Nicolás Barguil, diciéndole que habrá un seguimiento especial de la entidad.

"En atención a lo anterior y con pleno respeto por la autonomía del Congreso de la República y las competencias propias de la función legislativa, consideramos de especial importancia que se continúen adelantando las actuaciones necesarias para dar cumplimiento integral y oportuno a lo ordenado por la Corte Constitucional, de conformidad con los procedimientos constitucionales y legales aplicables y dentro del término establecido en la referida providencia", puede leerse en la comunicación.

Es decir, la invitación a los congresistas es a que hagan el debate que ha solicitado ya la Corte Constitucional está previsto para la tarde de hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes en la que se discutirá un listado de proposiciones.

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Si se aprueba cualquiera de los asuntos en votación, será necesaria una nueva conciliación de la reforma con el Senado de la República, para lo cual hay un plazo adicional.

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La Corte está analizando el incidente de impacto fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda, una solicitud formal para moderar los efectos financieros de la entrada en vigencia de la reforma. Según el gobierno si se mantiene la orden de la Corte el gobierno tendrá un faltante de más de 16 billones de pesos para garantizar esas obligaciones.

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